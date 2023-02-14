Bekir Karacabey'e istifa çağrısı: Yazık, çok yazık!

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 18:19

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:19

Orman mühendisi Doç. Dr. Yücel Çağlar, Tarım ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve kurumdaki tüm yöneticilere istifa çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremler sebebiyle ülkede yedi gün süreyle millî yas ilan edildiğini hatırlatan Çağlar, Karacabey'e hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Peki siz “milli yas” ne demektir biliyor musunuz? Bir kez yalnızca “bayrakların yarıya indirilmesi” değildir ! Anlaşılan, bilmiyorsunuz. Örneğin ülkemizde resmi ya da resmi olmayan pek çok etkinlik ya iptal edildi ya da ertelendi. Ama siz hiçbir şey olmamış gibi 7-11 Şubat günlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen "Araştırma İhtisas Grupları” toplantısını ne iptal ettiniz ne de ertelediniz. Üstelik 7 Şubat 2023 günü, yani depremden yalnızca bir gün sonra Antalya’da lüks bir otelde gerçekleştirdiğiniz etkinliğin açılış konuşmasını bile yaptınız. Bugün etkinliğin üçüncü günü ve etkinliğiniz sürüyor. Bu nasıl bir vicdandır?"

Deprem bölgesinde yurttaşların soğuk hava koşullarında hâlen titrediğine vurgu yapan Çağlar, CİMER'den orman fakültesi dekanlıklarına, Tarım ve Orman Bakanlığından Orman Mühendisleri Odası'na kadar tüm ilgili kurumlara da gönderdiği yazıdaki sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak siz yıkımın en kritik günlerinde, değerli meslektaşım Prof.Dr. Tuncay Neyişçi’nin de belirttiği gibi, orman bölge müdürlükleriniz, orman işletme müdürlükleri ile orman işletme şefliklerinizden birkaç ster yakacak odun dağıtmayı, birkaç iş makinası göndermeyi, konukevlerinizi açmayı akıl edemediniz. Şimdi bunları yapıyor musunuz, bilmiyorum. Ama artık yapmasanız da olur; Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi, deprem de “…atı aldı ve Üsküdar’ı geçti” çünkü. Yazık, çok yazık ! Tüm ilgili yönetici arkadaşlarınızla birlikte topluca istifa etmenizi istiyorum."