'Beni nasıl ikna edeceksin?' kaydı gündem oldu: AKP’li il başkanından açıklama

Kilis’te sosyal medyada yayılan ve AKP İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı tartışma yarattı.

Yaklaşık 6 dakika sürdüğü belirtilen kayıtta, görev yeri değiştirilen genç bir kadının daha önce çalıştığı yere dönme talebine ilişkin bir görüşmenin yer aldığı iddia edildi.

“BENİ NASIL İKNA EDECEKSİN?” İFADESİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan kayıtta, Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen erkek sesinin kadına, eski görev yerine dönme talebiyle ilgili olarak “Beni nasıl ikna edeceksin?” diye sorduğu iddia edildi.

Kadının ise bu konuyu yüz yüze görüşmeye kadar düşüneceğini söylediği öne sürüldü.

“EVDE TEK MİSİN ŞU AN?” SORUSU DA KAYITTA YER ALDI

Kayıtta dikkat çeken bir diğer bölümde erkek sesinin kadına evde yalnız olup olmadığını sorduğu, ailesinin konuşmadan haberdar olmasından çekindiğini belirten ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Konuşmanın başında da kadına çevresinde başka biri bulunup bulunmadığının sorulduğu ve olası bir sorun halinde görüşmenin sonlandırılmasının istendiği iddia edildi.

ESKİ GÖREV YERİNE DÖNMEK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kayıtta kadının hastanedeki eski görev yerine dönmek istediği, erkek sesinin ise bunun için kendisini “ikna etmesi gerektiğini” söylediği iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan ses kaydının kaynağına ve bütünlüğüne ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.

DİYARBAKIRLI’DAN AÇIKLAMA: “MONTAJLANDI, BAĞLAMINDAN KOPARILDI”

İddiaların ardından açıklama yapan Zihni Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyada dolaşıma sokulan ses kaydının montajlandığını ve bağlamından koparıldığını savundu.

Diyarbakırlı, kaynağı doğrulanmamış içeriklerle kişilerin itibarının hedef alınamayacağını belirterek, söz konusu kayıt üzerinden “algı oluşturanlar” hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, tehdit, iftira ve manipülasyona karşı sessiz kalınmayacağı da ifade edildi.