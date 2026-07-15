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Berat Albayrak 15 Temmuz'u anlattı: 'Bizimle mezara gidecek olan çok şey var'

Berat Albayrak 15 Temmuz'u anlattı: 'Bizimle mezara gidecek olan çok şey var'

15.07.2026 10:11:00
Güncellenme:
AA
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Berat Albayrak 15 Temmuz'u anlattı: 'Bizimle mezara gidecek olan çok şey var'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimini anlatırken "O gece bizimle mezara gidecek olan çok şey var. Bir kısmını hatırlıyoruz bir kısmını unuttuk" dedi.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlattı.

"O gece bizimle mezara gidecek olan çok şey var. Ama bir kısmını hatırlıyoruz bir kısmını unuttuk" diyerek sözlerine başlayan Albayrak, şunları söyledi:

"Ben herkese, arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki, 'Bakın arkadaşlar, bu gece dokuzda köprüde buluşuyoruz. Darbe varmış. Anlaştık mı? Burada ama tanklar var, çıplak ellerimizle çıkacağız.' desem kaç kişi gelir bilmiyorum. Ama o gece gökten inen bir sekineyle ve duyguyla milyonlarca insan çıplak elleriyle sahaya indiler" diye konuştu.

Erdoğan'la birlikte hareket ettikleri uçakta olanları anlatan Albayrak, sonradan öğrendiklerine göre uçaktaki 2 pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu, aldıkları bilgilere göre Sabiha Gökçen Havaalanı'nın iniş için sıkıntılı olduğundan Atatürk Havalimanı'na inmeye karar verdiklerini dile getirdi.

"BEN YİNE CELALLENDİM

Pilotlardan birinin Atatürk Havalimanı'na inmemek için "Pist karanlık, piste kamyon çekmiş olabilirler" gibi nedenler öne sürerek Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmeyi önerdiğini anlatan Albayrak, "Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla, müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir, tekrar aradım. Allah razı olsun, 'Hiç merak etmeyin. İşlem tamamdır' dedi. Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştum öyle indik" şeklinde konuştu.

Albayrak, o gecenin çok anısı olduğunu dile getirerek "Biz o gece şehadeti tadan ve gazi olan vatandaşlarımızın yanında, ben şahsım adına konuşuyorum, çok daha azıyla imtihan olduk. Hepimiz evlatlarımızla imtihan olduk. Kendileri evlatlarıyla vedalaşamadı. Bizim evlatlarımız belki kucağımızdaydı" ifadelerini kullandı.

Gençlere bu süreçlerin anlatılmasının önemli olduğunu kaydeden Albayrak, "Bunun bizim üzerimizde vebali var. Sizlerin konuşması, anlatması ve şehitlerimiz, gazilerimiz üzerinde bu sürecin yaşatılması çok kıymetli" dedi.

İlgili Konular: #15 temmuz #Berat Albayrak

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