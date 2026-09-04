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Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti

Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti

4.09.2026 13:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti

Butlan CHP'sinin yönetici isimlerinden Berhan Şimşek, kadına şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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CHP’nin genel başkanlığına mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun “genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Şimşek’in Şanver’i darbederek evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görülüyordu. 

Şimşek hakkında Özlem Şanver’in başvurusu üzerine psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı verilmiş, karar haziran ayında iki ay daha uzatılmıştı.

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