Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver sessizliğini bozdu: 'Görmediğiniz kısım çok daha korkunçtu, boğazımı sıktı, tokat attı...'

Berhan Şimşek'ten şiddet gördüğü anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuşan 9,5 yıllık sevgilisi Özlem Şanver, yaşadıklarını anlattı.

"KADINLAR ŞİDDETTEN HOŞLANIYORMUŞ"

Şanver, ilk basına çıktığında Şimşek'in kendisini arayarak “Biliyor musun müşterim arttı, kadınlar şiddetten hoşlanıyormuş” dediğini öne sürdü.

Görüntülerde yer almayan şiddet anlarını da anlatarak, “Görmediğiniz kısım çok daha korkunçtu ve iç acıtıcıydı” diyen Şanver, "Boğazımı sıkıyor, tokat atıyor, televizyonu kırıyor, içilmiş kahveyi duvara fırlatıyor. Görüntülerde bunlar yok çünkü görüntüler dış güvenlik kamerasına ait" ifadelerini kullandı.

İstinafın “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Özlem Şanver, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e o gün yaşananları ve öncesini anlattı.

"FIRLATTIĞIM KAP GÖRDÜĞÜM ŞİDDETİN GEREKÇESİ OLABİLİR Mİ SİZCE?"

Şanver, olayın öncesinde Şimşek’in şoförüyle ilgili tartıştıklarını belirterek, “Çok kızgın ve üzgündüm. Üzerime gelince plastik bir saklama kabı fırlattım. İstemezdim ama beni mecbur bıraktı, hakaret ve küfür vardı o esnada ve hepsi burada anlatamayacağım kadar onur ve gurur kırıcıydı” ifadelerini kullandı.

Şanver, fırlattığı kabın Şimşek’e isabet etmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu benim gördüğüm şiddetin gerekçesi olabilir mi sizce? Bir de öncesi var. Ben kamera görüntülerinden şoförüyle yaptığı bir konuşmayı görüyor ve duyuyorum. Onu da söylüyorum. Yemin ettiği için aslında onu yakalıyorum. ‘Boşuna yemin etme, ben zaten gördüm’ diyorum.”

"BOĞAZIMI SIKIYOR, TOKAT ATIYOR, TELEVİZYONU KIRIYOR, İÇİLMİŞ KAHVEYİ DUVARA FIRLATIYOR"

Şimşek’in ardından kendisine yönelik şiddetin arttığını söyleyen Şanver, olayın devamını şöyle anlattı:

“Ben plastik saklama kabını fırlatıyorum. Ona isabet etmiyor ama o gelip bana sertçe vuruyor kaval kemiğe geliyor. Çok canım yandı ve o acıyla bağırdım. Beni içeri soktu. Sanıyor musunuz ki içeride ‘Yarim’ deyip yanağımı okşadı, alnımı öptü… Görmediğiniz kısım çok daha korkunçtu ve iç acıtıcıydı. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyor, televizyonu kırıyor, içilmiş kahveyi duvara fırlatıyor. Görüntülerde bunlar yok çünkü görüntüler dış güvenlik kamerasına ait.”

“2021 YILINDA DA ŞİDDETE UĞRADIM”

Şanver, şiddetin yeni olmadığını belirterek, “2021 yılında da şiddete uğradım. Bununla ilgili darp raporum ve şikâyetim var” dedi. Şanver, “Son 2-3 yıldır ise şiddetin dozu giderek arttı” ifadelerini kullandı.

Şanver, kendisine “kumpas kurduğu” ve Şimşek’i itibarsızlaştırmak istediği yönündeki iddiaları da reddetti:

“Asla! Ama bu adamın ne olduğunu herkes bilsin istedim. Susa susa bugünlere geldik. Bu kamera yaklaşık dokuz yıldır evimizde var. Ben daha önce de korktuğum dönemlerde kendimi odaya kilitleyip bazı şeyleri kayıt altına almadım. Ben neden sevdiğim, âşık olduğum adama böyle bir şey yapayım? Onu itibarsızlaştırmak için neden yıllarca birlikte yaşadığım insanın görüntülerini biriktireyim?”

“ASIL BEN EKONOMİK ŞİDDET GÖRDÜM”

Şanver, ilişki sırasında ekonomik şiddete de maruz kaldığını söyledi. Şimşek’in kendisine yaptığı harcamaları ve verdiği parayı dile getirdiğini belirten Şanver, “Yaptıklarını, verdiği harçlığı bile sayıyorsa o zaman orada sevgi değil başka bir şey görüyorsunuz. Benim ona, ‘Sana yemek yaptım, kadınlık yaptım’ demem ne kadar saçmaysa onun da verdiği harçlıkları sayması çok kırıcı. Asıl ben ekonomik şiddet gördüm” dedi.

Şanver, ekonomik durumunu şöyle anlattı:

“Beni resmen parasızlığa mahkûm etti. Hem kıskançlık yapıp benim çalışmamı istemiyor hem de beni resmen parasız bırakıyordu. Ayda 20 bin TL ile geçinmemi bekliyordu. Onu başıma kakıyordu sürekli. Parayı çok seven biriydi.”

Şanver, 9,5 yıl boyunca ilişkisini sürdürmesinin nedenini anlatırken ise, “Bir yandan da kendinizi kandırıyorsunuz: ‘Ya aslında iyi insan, düzelecek’ diyorsunuz. Berhan çok iyi bir oyuncu, gerçek hayatta da iyi oynuyor” ifadelerini kullandı.

"BİLİYOR MUSUN MÜŞTERİM ARTTI, KADINLAR ŞİDDETTEN HOŞLANIYORMUŞ"

"Bu bana ait olmayan bir utanç. Bir kadının kendini bu şekilde görüyor olması gurur verici bir şey değil. Utanç" diyen Şanver, şunları anlattı:

"Ben daha önce eski kız arkadaşının Tweet’lerini görürdüm. 'Bu kadın kim?' diye sorduğumda 'Ruh hastası, peşimi bırakmıyor' gibi söylemleri vardı. Meğerse kadınla 3-4 sene aynı evde yaşamışlar ve o da şiddet görmüş. Tek ben değilim ama o korkmuş. Diğer kadınlara ses oldum. Onlar bir şeylerden çekinmişler, korkmuşlar. Kendilerince haklı sebepleri de olabilir ama bana telefon açıp 'İçimiz rahatladı' dediler. İlk iki ay önce basına çıktığında, daha sonra beni arayıp 'Biliyor musun müşterim arttı, kadınlar şiddetten hoşlanıyormuş' dedi."