Beş gün önce Bakırköy’den İzmir’e sevk edilmişlerdi: Gezi tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden bu sefer de Silivri’ye sevk edildi

Gezi Parkı davasında haklarında 18 yıl hapis cezası verilen gazeteci Çiğdem Mater ile belgeselci Mine Özerden, 20 Temmuz Pazartesi günü, dört yıldır tutuklu bulundukların Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden İzmir Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

İstanbullu olan ve tüm aile yakınları da İstanbul’da yaşayan Mater ve Özerden’in, avukat ve ailelerinden habersiz bir şekilde İzmir’e sevk edilmesi dikkat çekmişti.

İkilinin, alınan yeni karar doğrultusunda ise bugün (25 Temmuz) Silivri’deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildikleri öğrenildi.

"KARARDAN MEMNUNUZ"

Cumhuriyet’e bilgi veren avukatlar, sevk işlemlerinin tamamlandığını ve Mater ve Özerden’in öğleden sonra İstanbul’a ulaştığını aktardı.

İzmir’e sevk edilme kararına itirazda bulunmadıklarını, buna karşın kararın yeniden değerlendirilmesinden mutlu olduklarını belirten Özerden’in avukatı Tuğçe Duygu Köksal, “Kararın yeniden değerlendirilmesinden memnunuz. Keşke bu süreç hiç yaşanmasaydı ancak son tahlilde İstanbula dönmeleri ve ailelerinden uzakta ağır bir külfet ve mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi şu an için doğru bir karar” diye konuştu.