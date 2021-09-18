Bilal Erdoğan: Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş milletiz
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kayseri'de Binicilik ve Okçuluk Tesisi açılışında konuştu. "Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz" diyen Erdoğan, herkese ata binme tavsiyesinde bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar ve Okçuluk Tesisi'nin açılış töreninde konuştu.
Tesisin yapımında katkısı olanlara teşekkür eden Bilal Erdoğan "'At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?' diyorlar, duyuyoruz. Biz at üstünde ok ve kılıç ile yükselmiş bir milletiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ecdadımız gittiği topraklara zulüm ve kan götürmemiştir. Adalet, huzur ve merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak onun kültürünün kıyasına önem veriyoruz" dedi.
Atlı sporlara değinen Bilal Erdoğan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ata binmek mükemmel bir spordur. Hali vakti yerinde olan veya kırsalda olanların dışında herkesin yapması gereken bir spordur. Binicilik, atlı okçuluk ve cirit sporunu önemsiyoruz. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'muzun başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızın, geleneksel okçulukta da kısa zamanda uluslararası turnuvalarda bayrağımızı göndere çekmelerini görürüz" diye konuştu.
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