Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: 'Herkesin elini taşın altına koyması lazım'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, tarihi Ulu Cami’sinde kıldığı namazın ardından yurttaşlarla sohbet eti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun da eşlik ettiği programda Gazi Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Erdoğan, Zinciriye Medresesi’nde incelemelerde bulundu.

Ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, “Biz bugün Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) olarak geldik. Ben başkan olarak hem icra kurulu üyelerimiz hem üye sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, yöneticileri geldiler. Düşündük ki eğitim öğretim yılının, okulların ilk gününde Diyarbakır'da gelelim. İki tane okul ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK KRİTİK”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Erdoğan, “Aslında bugün Diyarbakır'da olmamızdan temel maksat bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız çok önemli ve özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli” diyerek, şöyle devam etti:

“Bugün bu meselelerin dününü, bugününü, yarınını konuşurken, değerlendirirken karar vericiler bizim çocuklarımızın, hepimizin çocukları olduğundan hareketle nasıl bu topraklarda bin yılı aşkın kardeşlik hukukunu yaşattıysak ve nasıl bu bizi güçlü kıldıysa, bugünden geleceğe yürürken de çocuklarımızın yaşayacağı yılların yine müreffeh, yine güçlü olması için yine bu kardeşlik ikliminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz.

İnşallah şu anda sürdürülen Terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.”

“HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM”

Sürece her kesimin destek vermesi çağrısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sivil toplum kuruluşları olarak bizim yapabileceğimiz bu bölgedeki paydaşlarımızla bir araya gelmek, bu bölgedeki temsilciliklerimizin, şubelerimizin daha güçlü olmasını temin etmek, bölgeler arasında, şehirler arasında, okullar arasında iş birliklerini güçlendirmek. İnşallah bunu başlangıç gibi görüyoruz.

Bugün itibariyle TGTV olarak ve bünyemizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarının önümüzdeki aylarda buralara daha çok gelmesini, buralardaki yapılarını güçlendirmesini, buralara yönelik faaliyetlerini artırmasını çok önemli buluyoruz. Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkesin kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum. İnşallah bugün hayırlara vesile olur.”

ROJİN KABAİŞ’İN BABASINDAN YARDIM TALEBİ

Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra şüpheli şekilde ölü bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Bilal Erdoğan ile yaptığı görüşmede kızının ölümünün aydınlatılması için destek talebinde bulundu.

Kabaiş’in destek talebine Bilal Erdoğan, “Ateş düştüğü yeri yakar. İnşallah yargı içinde çözülür” yanıtını verdi.