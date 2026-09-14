Bilal Erdoğan ve Sakızcı Memo arasında 'Selahattin Demirtaş' diyaloğu: 'Onlar benim bildiğim işler değil...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, beraberindeki icra kurulu üyeleri ile vakfa üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle Diyarbakır’a geldi.

Erdoğan, Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte eğitim-öğretim yılının ilk gününde Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Ziya Gökalp İlkokulu’nu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Erdoğan, ardından kent merkezinde esnafı ziyaret edip halkla görüştü.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ" DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır'a gelen Bilal Erdoğan ile "Sakızcı Memo" lakaplı yurttaş arasındaki "Selahattin Demirtaş" diyaloğu gündem oldu.

"ONLAR BENİM BİLDİĞİM İŞLER DEĞİL"

Sakızcı Memo'nun, "Bilal Başkan inşallah Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakırsınız" sözlerine, Bilal Erdoğan "Onlar benim bildiğim işler değil" ifadeleriyle karşılık verdi.

İşte o anlar...