Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 12 yıla kadar hapisle yargılanacak

Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarının ardından geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Şahin ve Erdağı, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:13
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 12 yıla kadar hapisle yargılanacak
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İçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Ardından 17 Şubat günü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin’in oy birliği ile ve ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıklamıştı. CHP'de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Semih Şahin, partisinden ihraç edildi.

Şahin'in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

26 Temmuz günü rüşvet olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın 'rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.


Bilecik Belediye Başkanı Bilecik Semih Şahin

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