Bilge Yılmaz'dan İYİ Parti ve ittifak iddiası üzerine sert açıklama: Büyük pişkinlik içindeler

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:26

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:32

Gazeteci Barış Yarkadaş, dün katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmaması için lobi yaptığını öne sürmüştü. Yarkadaş, İYİ Parti kulislerine dayandırdığı iddiasında Yılmaz'ın "Parti yönetimi ittifakta ısrar ederse genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim. 'Genel başkanlığı kazanamazsam gerekirse yeni bir parti kurarım" dediğini ileri sürmüştü.

Yarkadaş'ın siyaset gündemini sallayan iddiaları üzerine Bilge Yılmaz'dan bir yanıt geldi. Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden isim vermeden yaptığı açıklamada, "Bir televizyon yorumcusunun dün gece ortaya attığı iddiaları dinledim. Elbette bu iddialara itibar gösterip cevap vermeyeceğim" derken, şöyle devam etti:

"Ne var ki, cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde, özellikle aday belirleme sürecinde, muhalefete musallat olan bir hastalığın yeniden hortladığını üzülerek gözlemliyorum. Kulis dedikoduları, sahte anketler ve sosyal medya operasyonlarıyla kamuoyunu abluka altına alan ve insanları Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına mecbur eden makine belli ki yeniden çalışmaya başladı. Bunun acı sonuçlarıyla seçim gecesi hepimiz yüzleştik. Milyonlarca insan, moral bozukluğu içinde ve her gün fakirleşerek bu mağlubiyetin bedelini ödüyor. Bu operasyonu yürüten insanlar ise hiçbir özür dilemeden, hiçbir özeleştiri vermeden büyük bir pişkinlik içindeler."

"İYİ PARTİ'NİN YAKLAŞIMI DİKKATE ALINMADI"

"İYİ Parti, milletin doğru temsiline ve bu iktidarı mağlup etmeye odaklanmalıdır" diyen Yılmaz, şu vurguları yaptı:

"Bu yüzden kararlarını, bilimsel değerlendirmeler, araştırma sonuçları ve temsil ettiği toplum kesiminin önceliklerini dikkate alarak vermelidir. İYİ Parti’nin bu yaklaşımı seçimlerden önce dikkate alınmamıştır ve maalesef netice ortadadır.

Son olarak, muhalefetin bu tip kulislerle meşgul olması elbette ki AKP hükumetini fazlasıyla memnun etmektedir. Bizim gece gündüz yüksek enflasyonu, adaletsiz vergi sistemini, kamudaki israfı ve imtiyazlı bir azınlığa servet aktarımı yapıldığını konuşmamız gerekir. Sokaktaki insanın karnı, televizyon stüdyolarındaki dedikodularla doymaz. Bizim muhalefet olarak ayakta kalmamız ve ülkemizi bu krizden çıkaracak önerilerimizi milletimizle paylaşmamız gerekir. Dolayısıyla, bu tip dedikodular ve yalan haberler üzerinden, ekonomi ile ilgili konuları ısrarla gündemde tutan partimizi yıpratmaya çalışanların kime hizmet ettiğini, kimi korumaya aldığını kamuoyunun takdirine sunuyorum."