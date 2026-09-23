Binadan ancak böyle çıkabildiler! Adalar Belediyesi seçiminde AKP adayına oy veren CHP'li 3 üyeye 'güvenlik önlemi'

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın 23 Haziran'da tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesi üzerine Adalar Belediye Meclisi'nde yeniden yapılan başkanvekilliği seçimi bugün Büyükada’daki Taş Mektep’te gerçekleşti.

7’si CHP, 2’si AKP’den toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy, AKP’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 ol aldı. İkinci turda da 1 oy geçersiz sayılırken Eşkiyan 4, Türkyılmaz 4 oy aldı.

İkinci tur sonrasında oturumu yöneten CHP’li meclis üyesi İsmail Onur Balbinar ile CHP ve YENİ Partili gözlemciler arasında tartışma yaşandı.

CHP ve YENİ Partililer meclis üyeleriyle birlikte seçimi terk etme kararı alırken, tartışma sırasında AKP'lilerin de desteğini alan Balbinar, emniyet güçlerini çağırarak CHP ve YENİ Partili izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi.

Bu sırada AKP'li gözlemciler de salondan ayrılma kararı aldı.

3 CHP’Lİ AKP’NİN ADAYINA OY VERDİ

YENİ Parti ve CHP’liler ile CHP’li 4 meclis üyesi salondan ayrılarak, seçim sonucunu takip etmek üzere binanın önündeki sokakta bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP’li üyeler Yavuz Çifçioğlu, İsmail Onur Balbinar, Ahmet Tanay Garip ise salondan ayrılmadı. Seçim 3 CHP’li ve 2 AKP'li meclis üyesiyle izleyicisiz devam etti.

5 meclis üyesinin oy kullandığı 3’üncü ve 4’üncü turlarda AKP’nin adayı Türkyılmaz salonda bulunan üyelerin tamamının oylarını alarak Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

3 İSİM PROTESTO EDİLDİ

Seçim sonrasında AKP'nin adayına oy veren CHP'li meclis üyeleri, YENİ Parti ve CHP’liler ile vatandaşların bina önünden ayrılmasının ardından polisin güvenlik önlemleri eşliğinde binadan ayrıldı.

Büyükada'da yapılan yürüyüşte de 3 isim protesto edildi.