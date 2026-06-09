Binali Aslan cinayetinde iddianame hazırlandı: IŞİD'li Suriyeliye Kızılay maaş bağlamış!

2025'in eylül ayında Ankara'da yolcu taşımacılığı yapan yapan Binali Aslan'ı katledip minibüsünü gasbederek Hatay üzerinden Suriye'ye geçen IŞİD mensubu Aksoy ailesi ile ilgili iddianame tamamlandı.

IŞİD mensubu ailenin Fransa'dan Türkiye'ye ne zaman ve nasıl geldikleri ile Türkiye’de bulundukları sürede nerelerde kaldıkları, kimlerle temas kurdukları ve işledikleri suçlarla ilgili başlıklar iddianamede ayrıntılı şekilde yer aldı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in aktardığına göre iddianamede, Aksoy ailesinin yaklaşık 45 gün Ankara'da evinde kaldıkları Muhammed El Arac'ın eski bir El Nusra mensubu olduğu, “İkrime” kod adıyla IŞİD içinde “sorumlu” düzeyde faaliyet yürüttüğü ve hem Türkiye’den hem de Türkiye üzerinden örgüte katılma arayışında olanların konaklama ve ulaşım işlemlerine aracılık ettiği ifade edildi.

El Arac ve beraber yaşadığı imam nikahlı eşi Nur Şiho’nun, herhangi bir işte çalışmadıkları ancak Kızılay ve sosyal yardımlaşmadan aylık parasal destek aldıkları iddianamede yer aldı.

FRANSA'DAN GELDİLER

Kayseri’nin Talas ilçesinden olan Aksoy ailesi, baba Vahdi Aksoy ile eşi Hatice Aksoy’un sekiz erkek ve beş kız olmak üzere toplam 13 çocuğundan oluşuyordu. Fransa'da yaşayan Aksoy ailesinin 2023'te Suriye’deki çatışma bölgelerine geçiş yapmak amacıyla topluca Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. MİT’in çalışmalarında ailenin 2 Temmuz 2023 günü Kırklareli’ndeki Dereköy Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıkları anlaşıldı.

Ailenin Suriye girişinden sonra aynı zamanda Binali Aslan’ın katledilmesi olayının failleri olması sebebiyle sınır ötesinde yürütülen takip sırasında yaşanan çatışmada, baba Vahdi Aksoy ve çocukları Ayşe Aksoy, Meryem Aksoy, Abdüssamed Aksoy, Yakub Aksoy, Ahmed Bahaaddin Aksoy, Muhammed Aksoy ile Abdürrahim Aksoy öldürüldü.

İddianameye göre, Aksoy ailesi Suriye'ye geçerek IŞİD içinde yer alma hedefine ulaşmak için iki yıldan fazla süre boyunca çaba gösterdi. Bir süre Kahramanmaraş’ta yaşayan Aksoy ailesi, ilk olarak 8 Ağustos 2025’te Ankara’ya geldi. Buradan Vahdi Aksoy’un memleketi Kayseri’ye geçen aile, 20 Eylül 2025 günü yani Suriye’ye geçmeden iki gün önce yeniden başkente geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen hazırlık soruşturmasında, Aksoy ailesinin Ankara’ya geldiklerinde Demetevler’de Muhammed El Arac ile eşi Nur Şiho’nun yaşadığı evde konakladığı anlaşıldı. Savcılık, iddianamede söz konusu evi, “örgütün hücre evi” şeklinde tanımladı.

İKAMET İZNİ VERİLMİŞ

Bir süredir Türkiye’de yaşayan Suriyeli olan El Arac, ikamet izni ile yabancı kimlik numarasına sahip. Aslan’ın öldürülmesi ve terör soruşturması çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınıp tutuklanan Muhammed El Arac, bir dönem El Nusra bünyesindeki Cunda Aksa isimli grupta kendi ifadesine göre yedi ay boyunca silahlı görev yaptı.

El Arac’a ait cep telefonunda yapılan incelemede, el yapımı patlayıcı imalini anlatan paylaşımlar bulundu. Yakalandığı sırada kimliksiz halde denetim sorunuyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkan El Arac’ın aynı zamanda IŞİD’le temas kurmak için takibi oldukça zor olan Threema adlı cep telefonu uygulamasını kullandığı saptandı.

El Arac’ın imam nikâhlı eşi Nur Şiho’nun çocuğuyla birlikte evi terk etme şeklinde gösterdiği aile içi tartışmaya rağmen Aksoy ailesini evde barındırmaya devam etti. El Arac, yaklaşık 45 gün boyunca 15 kişilik Aksoy ailesini konuk etti. Ayrıca eski El Nusracı El Arac’ın, ailenin Suriye’ye geçişiyle birlikte kendi yaşam alanı olan Atme’de, Aksoy ailesine kalacak yer bulmak amacıyla bölgedeki irtibatlarını kullandığı tespit edildi.

KIZILAY'DAN IŞİD'LİYE YARDIM

İddianamede, sanık Muhammed El Arac’ın, “İkrime” kod adıyla IŞİD içinde “sorumlu” düzeyde faaliyet yürüttüğü ve gerek Türkiye’den gerekse Türkiye üzerinden örgüte katılma arayışında olanların konaklama ve ulaşım işlemlerine aracılık ettiği ifade edildi.

El Arac ve beraber yaşadığı imam nikahlı eşi Nur Şiho’nun, herhangi bir işte çalışmadıkları ancak Kızılay ve sosyal yardımlaşmadan aylık parasal destek aldıkları iddianamede yer aldı.