Bingöl'deki olaylara ilişkin valilikten açıklama: 16 şahıs gözaltına alınmıştır

28 Aralık 2021 Salı, 14:51

Bingöl Valiliği, polis ve zabıta ekiplerinin kentte şeriatçı gruplara yakın bir kitabevine düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde terör örgütü IŞİD'e yakın olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğünün ve ayrıca iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi.

"Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğü ayrıca iş yerinin ruhsatsız faaliyet sürdürdüğü tespit edilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, bunun üzerine Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince adı geçen iş yerinin mühürlenmek istendiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Tevhid Kitabevi önünde toplanan grubun direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş, müdahale esnasında güvenlik güçlerimize taşlı, sopalı saldırıda bulunulmuştur. Olay ile ilgili, "görevli memura mukavemet', 'kasten yaralama', 'kamu malına zarar verme' suçlarından 16 şahıs gözaltına alınmıştır."