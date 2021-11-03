Bir ABD savaş gemisi daha geliyor: Çanakkale Boğazı'ndan geçti

03 Kasım 2021 Çarşamba, 09:24

Pazartesi akşamı ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirlemesinin ardından bir ABD savaş gemisi daha Marmara Denizi'ne geliyor.

Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 206 metre boyundaki T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



ABD savaş gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik gereği Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.



