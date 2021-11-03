Bir ABD savaş gemisi daha geliyor: Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD donanmasına ait 'USS Mount Whitney' gemisinin ardından ABD donanmasına ait T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi de Marmara Denizi'ne geliyor.
Pazartesi akşamı ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'nda demirlemesinin ardından bir ABD savaş gemisi daha Marmara Denizi'ne geliyor.
Ege Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 206 metre boyundaki T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD savaş gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik gereği Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı
- e-Devlet hesabınızı kontrol edin
- Yandaş yazar davayı hazmedemedi
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası
- Putin'den dikkat çeken sözler: 'Gözlemlediklerimizi...'
- Tacizi engellemek isterken öldürüldü!