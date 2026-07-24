Bir belediye başkanından daha açıklama geldi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yayımlayan Dutlulu, CHP'nin mevcut siyasi çizgisini eleştirerek kararını kamuoyuyla paylaştı.

Dutlulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var.

Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum.

Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti.

Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var.

O yeniliği de de hep beraber gerçekleştireceğiz.

Sizinleyiz Özgür Özel."