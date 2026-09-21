Bir hafta bile yetermiş! AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan, Erdoğan'ın adaylığı için 'tarih' formülü

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul seçim sonuçlarına itiraz süreçlerinde "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözleriyle hafızalara kazınan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan "seçim" açıklaması geldi.

Yavuz, TBMM’nin seçimi bir hafta bile öne almasının Erdoğan’ın yeniden adaylığına yeteceğini söyledi.

Ali İhsan Yavuz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinliği kapsamında Ağrı'da önümüzdeki seçim takvimi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“MECLİS’İN SEÇİM YENİLEME KARARI ALMASINI ARZU EDİYORUZ”

Seçim tarihine ilişkin konuşan Yavuz, "Seçimler normal zamanda olacaksa kanun gereği Mayıs 2028'de olacak. Ama biz Meclis'in seçim yenileme kararı almasını arzu ediyoruz. Çünkü Meclis seçim yenileme kararı alırsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha aday olabilecek. Ama bu öne alma 6 ay, 1 yıl olması gerekmiyor. Çok net söylüyorum bu bir hafta bile olsa maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki şimdi iş yapma zamanı" ifadesini kullandı.

360 MİLLETVEKİLİ OYUNA İHTİYAÇ VAR

Erdoğan'ın seçimin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamalarına işaret eden Yavuz, seçimi bir iki hafta öne almanın zamanında yapılmış sayılacağını öne sürdü.

TBMM’nin 360 milletvekilinin oyuyla bu yönde bir adım atması durumunda Erdoğan’ın adaylığının önünün açılacağını vurgulayan Yavuz, “Ama onun için acelemiz yok" diye konuştu.

‘ERDOĞAN’IN ADAY OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM’

AKP'li Yavuz, "Seçim tarihi mayıs, ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum" diye konuştu.