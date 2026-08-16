Birinde aday çıkarmamış, diğerinde 153 oy almıştı... AKP o ilçeleri 'transferlerle' kazandı!

AKP'nin 25. kuruluş yıldönümü programında çok sayıda belediye başkanının partiye katılımı gerçekleşti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı isimler arasında Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da bulunuyor.

Yerel seçimlerde CHP listelerinden seçimi kazanan Odabaşı, partisinden istifa ederek o dönem karşısında aday göstermeyen AKP saflarına geçti.

Törende dikkat çeken bir diğer geçiş ise Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşandı. Yerel seçimlerde 2 bin 84 seçmenin oyunu alarak yüzde 51,84 oranıyla göreve gelen Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, AKP'ye katıldı.

Sandıkta yüzde 3,81 oy oranında kalarak sadece 153 oy alan AKP, Zileli’nin geçişiyle ilçede yönetime geldi.

Rozet takılan isimler arasında yer alan Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, yerel seçimde DEM Parti'den yüzde 71,26’lık rekor oyla başkan seçilmiş, ardından partisinden ihraç edilmişti.

Kayır'ın katılımıyla birlikte AKP, ilk Süryani belediye başkanına sahip oldu.

İŞTE AKP’YE GEÇEN DİĞER BAŞKANLAR

Etkinlik kapsamında CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve DEM Parti'den 1'er belediye başkanı AKP’ye katıldı.

Katılım sağlayan diğer belediye başkanları şunlar oldu: