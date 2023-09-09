Bismil'de AKP'liler birbirine girdi: İlçe başkanının zorla istifa ettirildiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:33

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:33

Diyarbakır Bismil’de AKP’nin mevcut ilçe başkanının istifaya zorlandığı ortaya çıktı. Belediye başkan adaylığı için de adı geçen Muzaffer Cengiz Özaydın’ı ilçe başkanı yapabilmek için mevcut başkan Veysel Yağmur’u istifaya zorladı.

Skandal sonrası, Yağmur istifa etmeyince bu kez MKYK üyesi Alaattin Parlak, parti kurulunun onayı olmaksızın Bismil ilçe teşkilatına sözlü haber göndererek, Yağmur’un görevden alındığını, yerine de Özaydın’ın getirildiğini duyurdu.

İlçe teşkilatı bu sözlü görevlendirme üzerine Ankara’daki genel merkezden böyle bir karar olup olmadığını sordu. MKYK’nın konu ile ilgili bir resmi kararı olmadığı ortaya çıkınca Veysel Yağmur görevinin başında olduğunu, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olarak görevimin başındayım, haberler asılsızdır” açıklaması ile duyurdu.

İSMİ TACİZLE ANILIYOR

Bismil’deki bir grup partili olaya tepki gösterdi. Bu arada kayyum ilçe başkanı yapılmak istenen Özaydın’ın 2016’da adının bir taciz olayına karıştığı, aracının tacize uğrayan genç kızın ailesince kurşunlandığı ve hakkında CİMER’e yapılan başvuruların bulunduğu da AKP’ye yakın kaynaklarca doğrulandı.

AKP parti tüzüğü gereği, ilçe başkanlarının görevi ancak bireysel istifa, yönetimin toplu istifası ya da MKYK kararı ile sonlandırılabiliyor.