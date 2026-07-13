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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yargılandığı bir davadan beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yargılandığı bir davadan beraat etti

13.07.2026 16:17:00
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İHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yargılandığı bir davadan beraat etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki sığınmacılara yönelik eylemler gerekçesiyle yargılandığı 'nefret ve ayrımcılık' davasında beraat etti. Özcan'ın, ‘icbar suretiyle irtikap’ davasından tutukluluk hali ise sürüyor.
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Görevden alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde, kentte yaşayan sığınmacı ve yabancı uyruklulara yönelik belediye tarafından yapılan uygulamalar şikayet konusu olmuştu.

Bu uygulamalar arasında su ücretlerine zam yapılması ve nikah ücretlerinin artırılması gösteriliyor.

Yapılan suç duyuruları neticesinde Özcan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla dava açıldı.

"KENDİ İRADEMLE VAZGEÇTİĞİM İÇİN SUÇ UNSURU OLUŞMADI"

Söz konusu davanın karar duruşması bugün Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Tanju Özcan, savcılık mütalaasına itiraz etti.

Özcan mahkemedeki savunmasında, "Hazırlanan mütalaa eksik. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tanju Özcan’ın 'nefret ve ayrımcılık' suçundan beraatine hükmetti.

Öte yandan, bu dosyadan beraat eden Özcan’ın, hakkında yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması çerçevesindeki tutukluluk halinin ise devam ettiği öğrenildi.

İlgili Konular: #bolu #Tanju Özcan

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