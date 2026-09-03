Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' soruşturması: 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu Belediyesi'ne yönelik ‘hayalet araç’ operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddia edildi.

Aralarında tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

7 KİŞİ ADLİYEDE

Tanju Özcan dışındaki 22 kişi 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar il jandarma komutanlığı ile ilçelerdeki jandarma komutanlıklarına gönderildi.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan belediye muayene ve kabul komisyonu üyeleri Ö.Y., T.Y. ve E.G., Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli E.Ö.Ö., Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C., İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö., Çevre Mühendisi S.E. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.