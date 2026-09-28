Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, 9 kişi gözaltında

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.
9 GÖZALTI
Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.