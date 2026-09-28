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Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, 9 kişi gözaltında

Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, 9 kişi gözaltında

28.09.2026 12:09:00
Güncellenme:
AA
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Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı, 9 kişi gözaltında

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle iş yapan firmalara yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.

9 GÖZALTI

Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #gözaltı #Bolu Belediyesi

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