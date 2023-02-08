Bozdağ, 'kusuru olan varsa hesabını verecek' demişti... Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:06
Bozdağ, 'kusuru olan varsa hesabını verecek' demişti... Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi
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Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, başka illerde görev yapan 30 savcı daha deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta görevlendirildi.

Böylelikle, iki büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta ilave görevlendirilen savcı sayısı, 53'e çıktı.

HSK, daha önce Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22 ve Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti. 

Diyarbakır’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentin durumuyla ilgili basına açıklama yaparken “Kusuru olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek” demişti.

 


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