Bozdağ, 'kusuru olan varsa hesabını verecek' demişti... Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:06

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:34

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, başka illerde görev yapan 30 savcı daha deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta görevlendirildi.

Böylelikle, iki büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta ilave görevlendirilen savcı sayısı, 53'e çıktı.

HSK, daha önce Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22 ve Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.

Diyarbakır’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentin durumuyla ilgili basına açıklama yaparken “Kusuru olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek” demişti.