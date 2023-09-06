Bu utanç senin Türkiye... Hakkari'de 11 yaşındaki çocuğa tecavüz: Zanlılar 8 ay sonra serbest kaldı, çocuk intihar etti!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 08:46

Güncelleme: 06.09.2023 - 08:47

Türkiye, Hakkari'de 11 yaşındaki çocuğa 'yaşatılanları' konuşuyor...

Gazeteci Timur Soykan Halk TV'de Kayda Geçsin programında Hakkari Yüksekova'da 11 yaşındaki Esra'nın cinsel istismara uğradıktan sonra zanlıların 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini açıkladı.

Esra'ya köyden Nihat Yılmaz, Veysi Yılmaz ve Zahir Yılmaz'ın 11 yaşındaki tecavüz ettiğini ve yaralı bir şekilde akrabaları tarafından bulunduğunu söyleyen Soykan, "O bölgede aşiret gerçeğini bilirim. İddiaya göre bu kişiler Esra'ya bu kötülüğü yapan tecavüzü kayda aldıklarını ve birini söylerse yayınlayacaklarını ve onu öldüreceklerini söylüyor" diye anlattı.

Hastaneye kaldırılan Esra'nın kendisini tedavi eden hemşireye durumu anlattığını ve daha sonra şikayetçi olduğunu anlatan Soykan, "Bu 3 kişi hakkında soruşturma başlatılıyor ve tutuklanıyorlar. HTS kayıtlarında da Esra ile bu şahısların iletişim kurulduğu ortaya çıkıyor. Baz sinyali de var. Adli Tıp kontrolünde tecavüz de tespit ediliyor. Ancak raporda, erkek DNA'sı olduğu ama kadın DNA'sı ile karıştığı için kimliğin belirsiz olduğu yazıyor. Raporda meni de bulunmasına rağmen bu belirsizlik nedeniyle bu tutuklular tahliye ediliyor" dedi.

TECAVÜZCÜLER TAHLİYE OLDU, ESRA İNTİHAR ETTİ

Köy meclisinin aileye şikayetin geri alınması için Esra'nın ailesine baskı yapıldığını da anlatan Soykan, "Çocuğu korumuyorsa bir yargı neden var. Bunlar tahliye edildikten 10 gün sonra Esra kendi öldürüyor. Bunun hiç mi sorumlusu yok" ifadesini kullandı.

Soykan, Esra'nın ölümün ardından bile köy meclisinin baskısının devam ettiğini söyledi. Esra'nın annesinin de bu olaylar sonucunda beyin kanaması nedeniyle öldüğünü söyleyen Soykan, babanın diğer çocuklarını korumak için şikayetini geri aldığı öğrenildi.

AKP İl Başkanı Zeydani Kara, sanıkların avukatı olduğunu açıklayan Soykan "Böyle rastlantı olur mu?" diye sordu.