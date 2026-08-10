Bugün Genel Kurul'a gelecek: MHP'li Yıldız'dan 'çerçeve yasa' açıklaması

İktidarın 'terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni süreç kapsamında Meclis'e getirilen 'çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'' bugün Meclis'e geliyor.

Kanun teklifini sunan isimlerden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

''TARİHİ BİR GÜN''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün tarihî bir gün.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin

22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi çağrının üzerinden 655 gün geçti.

Bu süre zarfında çok şükür bir mehmetçiğimizin dahi burnu kanamamış, yuvalara yeni ateşler düşmemiştir.

''HİÇBİR MADDİ DEĞERLE ÖLÇÜLEMEZ''

Bu hakikat dünyadaki hiçbir maddi değerle ölçülemez.

Terörsüz Türkiye Süreci,

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradeyle bir devlet politikası haline gelmiş,

Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş değerli katkılar sunmuş,çok büyük emek harcamıştır.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun tüm üyeleri fedakarca çalışmıştır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Kanun teklifinin görüşülmesi sırasında eleştirileriyle katkı sunan tüm Milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

TBMM de nitelikli bir çoğunlukla kabul edileceğini beklediğimiz Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz."