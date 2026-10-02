Bülbül’den Bakan Çiftçi’ye: ‘Mersin operasyonundaki görüntüleri kim servis etti?’

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mersin’de belediyelere yönelik operasyonda bir kadının evinin kapısını açtığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasını TBMM gündemine taşıdı. Bülbül olayla ilgili “Mersin’de belediyelere yönelik operasyon sırasında polis tarafından kaydedilen, bir kadının evinin kapısını pijamalarıyla açtığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlanmıştır. Görüntülerin kolluk görevlilerince kaydedildiği ve operasyon görüntüleri olarak servis edildiği yönündeki haberler; kişinin mahremiyetinin, insan onurunun ve masumiyet karinesinin korunmasına ilişkin soru işaretleri doğurmuştur. Soruşturma yürütülürken şüphelilerin özel hayatının ve mahremiyetinin kamuoyu önünde teşhir edilmesi kamuoyunda ciddi endişe yaratmıştır. Görüntülerin kim tarafından, hangi yetki ve amaçla kaydedildiğinin ve kimlere aktarıldığının açıklığa kavuşturulması; kolluk işlemlerinde hukuka uygunluk ve tarafsızlık bakımından önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

"KAMU YARARI NEREDE?"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bülbül, şu soruları yöneltti:

“Söz konusu görüntülerin kaydedilmesi ve sosyal medyada yayımlanması hangi kolluk biriminin ve hangi görevlilerin sorumluluğundadır? Bu paylaşım hangi yetki ve kamu yararı gerekçesine dayandırılmıştır? Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla ilgili Bakanlığınızca idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Sorumlular hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Muhalif belediye başkanları ve siyasetçiler hakkındaki operasyonlarda kişilerin görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesi, kolluk gücünün siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı yönünde kaygı yaratmaktadır. Bakanlığınız, kolluk işlemlerinde siyasi kimlik gözetilmeksizin eşit ve tarafsız davranıldığını hangi denetim mekanizmalarıyla güvence altına almaktadır?”