Bülent Arınç'ın 'Süleymancılar' açıklamasına, yeğen Denizolgun'dan sert yanıt: 'Yalanlarınızı ispatlarıyla ifşa ederim!'

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın 'Süleymancılar' cemaatine yönelik soruşturmayla ilgili açıklamalarının ardından, eski lider Arif Ahmet Denizolgun’un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun’dan yanıt geldi.

Arınç’ın yaşananları “kuzenler arasındaki mal mülkiyet kavgası” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Denizolgun, Arınç’ı “çarpıtma ve dezenformasyon” yapmakla suçladı.

"YALANLARINIZI İSPATLARIYLA İFŞA EDERİM"

"Babamla amcam konusunda, parti konusunda da dedikleriniz külliyen yalan, isterseniz bir sonraki yazımda, bu yalanlarınızı da ispatlarıyla ifşa ederim" dedi.

Soruşturmayla ilgili açıklamasında, “Bu cemaat AK Parti’yi destekleseydi başlarına böyle bir iş gelir miydi? Böyle bir operasyon olur muydu?” sorusunu gündeme getiren Arınç, “Bizim şu veya bu cemaate, şu veya bu tarikata peşin hükümlü bir düşmanlığımız yok. AK Parti’yi desteklesin veya desteklemesin” ifadelerini kullanırken, soruşturma sürecinde masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunmuştu.

“Süleymancılarla aramızdaki mesafenin açılması, iki kardeşten birinin AK Parti’ye gelip milletvekili olması, diğerinin de buna karşı çıkması ile oldu. Aradan yıllar geçti, bu sefer de kavga, kuzenler arasındaki mal mülkiyet kavgasına dönüştü.Biz, bunlarda taraf olamayız. Ancak bu soruşturma içerisinde ismi geçen o kadar temiz ve mükemmel insanlar var ki, onların bir şekilde isimlerinin geçmesini bile ben kendileri açısından mahzurlu buluyorum” demişti.

YEĞEN DENİZOLGUN'DAN YANIT GELDİ

Arınç’ın “mal mülk kavgası” ifadesine özellikle itiraz eden Denizolgun, yaşananların mülkiyet anlaşmazlığından ibaret olmadığını savundu.

Denizolgun, paylaşımında 2019 yılında Kısıklı’daki bazı taşınmazlara ilişkin mahkeme kararı kapsamında yaptıkları ziyareti ve sonrasında yaşandığını öne sürdüğü gelişmeleri anlattı:

"Bizi parayla satın alamayacaklarını kesin olarak anlayan Kurişiiler, bu sefer mahkemeleri etkilemek için; bürokrasiye, yargıya ve siyasete rüşvetler dağıtmaya başladılar. Bu rüşvetleri de çok kereler ifşa ettim. Sizin çarpıtmaya çalıştığınız gibi, aramızdaki kavga; mal mülk kavgası değil, öyle olsaydı o paraları iade etmezdik."

ARINÇ'I "YANLIŞ TARAFTA YER ALMAKLA" SUÇLADI

Denizolgun, Arınç’ın açıklamalarına yönelik, “Her zamanki gibi, her ne kadar yaşınıza rağmen tarihin hep yanlış tarafında, batıl ve doğru olmayan tarafında yer almaya devam ediyorsunuz” dedi.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2025 tarihli grup toplantısında “ahtapot sistemi” ifadesini kullandığını hatırlatan Denizolgun, “Ahtapot sisteminin cemaat ayağı Kurişiiler değil mi?” diye sordu.

Denizolgun ayrıca Arınç’a, “Bunu bildiğiniz halde, milli güvenlik toplantısında tehlikeli olarak tanımlanan, azınlık olan çıkar amaçlı suç örgütü kuran, Kurişiilik sisteminin ihanet içindeki üst yönetimine nasıl arka çıkarsınız?” sorularını yöneltti.

"İSTERSENİZ BİR SONRAKİ YAZIMDA İFŞA EDERİM"

Denizolgun, paylaşımında Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’a da değinerek, AKP içerisindeki geçmiş tartışmalara ilişkin olduğunu öne sürdüğü bilgileri gündeme getirdi.

Denizolgun, “Oğlunuz Mücahidin, sizin Cumhurbaşkanımıza, Partimize muhalif olan 2020'li yıllarda basına verdiğiniz saçma sapan açıklamalarınızdan dolayı, Parti içinde sizin yüzünüzden ne kadar sıkıntı yaşadığını, Mücahidin kaç defa AK Partimizden istifa etmeye niyet ettiğini, bana sizinle ilgili hangi itiraflarda bulunduğunu ifşa etmemi ister misiniz, Sayın Bülent Bey?” ifadelerini kullandı.