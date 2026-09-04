Bülent Arınç'tan 'Melih Gökçek' açıklaması: 'Savcı çağırırsa koşa koşa giderim'

Eski TBMM Başkanı AKP’li Bülent Arınç, hakkında soruşturma başlatılan eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile ilgili 2015'te dile getirdiği iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, o dönemki sözleri ve mevcut soruşturmaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim. Ben sözümün eriyim. Yıllarca ceza avukatlığı yaptım. Şahitliğin ne olduğunu bilirim. Ama bana sordukları şeyler mutlaka 2015 öncesine ait şeyler olmalı. Yoksa bu olaylar yeni, üzerine bir şey söylemem, bir şey de bilmiyorum. Duyuma ait şeyleri konuşmayı sevmem. Bizzat yaşadığım gördüğüm şeyleri anlatırım. Tahkikat genişleyecekse, eskiye ait de bir şeyler konuşulacaksa, beni de lütfeder çağırırlarsa, sorduklarına cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım, görmedim. Sadece duyuyorum. Ceza hukukunda duyuma dair şeyler ciddi sayılmaz.”

“Sizce neden ‘Parsel Parsel’ dediğinizde değil de bugün soruşturma açıldı?” sorusunu da Arınç, “Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…” sözleriyle yanıtladı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı olduğu 2015 yılında, canlı yayında yaptığı açıklamada Gökçek'i Fethullahçı yapılanmaya destek olmakla açıkça itham etmiş ve “Gökçek paralel yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır” demiş; seçim sonrasını kast ederek “Gökçek ile ilgili 100 konuyu 8 Haziran’dan itibaren ömrüm vefa ederse konuşmak isterim” ifadelerini kullanmıştı.