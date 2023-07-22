Burak ve Bilal Erdoğan haberlerine engelleme!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Burak Erdoğan’ın ses sanatçısı Sevim Tanürek’e çarparak ölümüne sebep olduğu trafik kazasıyla ilgili haberlerin, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, erişime engellenmesine ve silinmelerine hükmedildi. Haberde TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek’in hayatını kaybettiği kazada Erdoğan’ın önce “dalgın olarak araç kullandığı” için kusur oranı sekizde üç (3/8) tespiti yapıldığı ancak dava devam ederken Erdoğan için “tamamen kusursuz” raporu düzenlendiği belirtiliyordu.

Öte yandan İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Bilal Erdoğan hakkındaki çok sayıda haber ve paylaşım hakkında erişim engeli kararı verdi. Reuters’ın, “ABD ve İsveç savcılarının, Bilal Erdoğan’ın adının karıştığı bir yolsuzluk dosyasını incelediklerini” iddia eden özel haberine erişim engeli getirilmesinin ardından, Reuters’ın karara itiraz edeceğine dair habere de erişim engeli getirildi.