Burak ve Bilal Erdoğan haberlerine engelleme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğulları Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan hakkındaki haberlere erişime engel getirildi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00
Burak ve Bilal Erdoğan haberlerine engelleme!
Abone Ol google-news

Burak Erdoğanın ses sanatçısı Sevim Tanürek’e çarparak ölümüne sebep olduğu trafik kazasıyla ilgili haberlerin, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, erişime engellenmesine ve silinmelerine hükmedildi. Haberde TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek’in hayatını kaybettiği kazada Erdoğan’ın önce “dalgın olarak araç kullandığı” için kusur oranı sekizde üç (3/8) tespiti yapıldığı ancak dava devam ederken Erdoğan için “tamamen kusursuz” raporu düzenlendiği belirtiliyordu.

Öte yandan İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Bilal Erdoğan hakkındaki çok sayıda haber ve paylaşım hakkında erişim engeli kararı verdi. Reuters’ın, “ABD ve İsveç savcılarının, Bilal Erdoğan’ın adının karıştığı bir yolsuzluk dosyasını incelediklerini” iddia eden özel haberine erişim engeli getirilmesinin ardından, Reuters’ın karara itiraz edeceğine dair habere de erişim engeli getirildi. 


Recep Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan Burak Erdoğan

İlgili Haberler

Bilal Erdoğan Körfez turunda... Babası Suudi prensle tanıştırdı!

Bilal Erdoğan Körfez turunda... Babası Suudi prensle tanıştırdı!
Reuters mahkemenin Bilal Erdoğan kararına itiraz etti

Reuters mahkemenin Bilal Erdoğan kararına itiraz etti
Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama: Haberimizin arkasındayız

Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama: Haberimizin arkasındayız

En Çok Okunan Haberler