Burdur Belediye Başkanı Ercengiz ve 15 meclis üyesi, YENİ Parti'ye katıldı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 belediye meclisi üyesiyle YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

'YOL ARKADAŞLIĞI' VURGUSU

Başkan Ercengiz, belediyedeki meclis toplantı salonunda meclis üyeleriyle basın açıklaması yaptı.

29 Temmuz'da 'baba ocağı' diye adlandırdıkları CHP'den istifa ettiklerini hatırlatan Ercengiz, "Bizler, halkın umutsuzluğunu, çaresizliğini ve beklentilerini görerek 'Yürüyelim arkadaşlar' diyen ve bu doğrultuda yola çıkan genel başkanımız Özgür Özel’in önderliğinde ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde Yeni Parti’de, bundan sonraki süreçte yol arkadaşlığımızı ve birlikteliğimizi sürdürmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

"YURTTAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİ DAHA ÖNEMLİDİR"

YENİ Parti'nin siyasi anlayışına dikkat çekerek, amaçlarını benimsediklerini vurgulayan Ali Orkun Ercengiz, şöyle devam etti:

"Yeni Parti’nin, eskinin yenisi değil; yepyeni bir anlayışla Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşları kucaklayan, her türlü görüşe, düşünceye ve inanca saygı gösteren, özellikle bütün demokratları tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen bir siyasi anlayış olduğuna inanıyoruz. Kendisini ifade edemeyen, dezavantajlı grupların ve bu ülkenin tüm mazlumlarının sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan, hakça mücadelenin yanında duran bu siyasi yapının bir üyesi ve neferi olmaya karar verdik. Bizler; Burdur Belediye Başkanı ve meclis üyeleri olarak, Burdurumuzun ve seçmenimizin bize verdiği yetkiyi, sorumluluğu ve bizden duyduğu beklentiyi karşılayabilmek adına Yeni Parti çatısı altında halkın umudu olmaya söz veriyoruz. Bizlerin bireysel çıkarları, gelecek beklentileri ya da kendi yaşamlarımız, bugün yurttaşlarımızın yaşamdan beklentilerinden daha önemli değildir."