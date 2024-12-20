Bütçe maratonunun sonuna gelindi: Muhalefetten 'erken seçim' çıkışı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:15

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:23

TBMM Genel Kurulu, 2025 yılının bütçe maratonu kapsamında son konuşmalar ve oylama için toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu görüşmeleri genel kurul salonundan takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas programı nedeniyle görüşmelere katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerine de yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yer aldı. Bütçenin son gününde oturumu yöneten isim de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

''NE EKMEK NE ADALET''

Görüşmelerde ilk olarak kürsüye gelen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, asgari ücret tartışmalarına değinerek “Halktan alan ama halka vermeyen bir bütçe konuşuyoruz. Ne ekmek var ne adalet. Halkın payına düşen sefalet. Sadece cumhurbaşkanı lütfüyle belirlenecek bir asgari ücretin bu ülkenin yarasına dermen olmayacağını bilmeniz gerekir” dedi. Meclis önünde yapılması engellenen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak eylemiyle ilgili TBMM Başkanı Kurtulmuş’a seslenen DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli “Vesayeti Meclis’in kapısında yaşadık. Orada ‘Meclis Başkanı’ndan bize ne?’ dediler. Sayın Başkan orada sizin hakkınızı da savunduk” ifadelerini kullandı. Temelli ayrıca, asgari ücrete en az yüzde 44 zam yapılması için çağrı yaptı.

‘22 YILDIR BORÇLARI NE YAPTINIZ?''

CHP adına ilk olarak kürsüye gelen İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, konuşmasına cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısını eleştirerek başladı. Bu sistemin kuvvetler ayrılığı olmayan ve keyfilik içeren bir sistem olduğunu söyleyen Türeli “Anayasaya uymamayı alışkanlık haline getirdiniz. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Bugün ülkede OHAL yok ama OHAL kuralları geçerli. Bunun en çarpıcı örneği kayyumlar” dedi. Belediyelerin SGK borçları nedeniyle aldığı payların kesilmesine ve haciz getirilmesini anımsatan Türeli “22 yıldır iktidardaydınız, neden bunu daha önce yapmadınız? Hükümet sisteminin özündeki keyfilik bu” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA IŞİD TEPKİSİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK’in paylaştığı istatistiklere şirketlerden yurttaşlara kadar kimsenin güvenmediğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 38, şimdi yüzde 44 olduğunu belirter Başarır “Bütçenin yüzde 14’ü faiz. 22 yılda toplam 600 milyar dolar faiz ödemişiz. Kağıt fabrikaları, tüm fabrikalar özelleşmiş. Ülkenin 22 yıl sonra geldiğini noktayı lütfen biri açıklasın” dedi. İşsizlik konusuna değinen Başarır “6 milyon 200 genç ne okuyor ne çalışıyor. Bu çocuklar ne yapacak hiç düşünüyor musunuz? Bir nesil kayboluyor. Yoksul çocuk sayısı 10 milyona ulaşmış. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Gençlere iş beğendiremiyoruz.’ Sorun beğenmemekte değil, yönetememekte” ifadelerini kullandı. IŞİD’in 28 Haziran 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği bombalı saldırı sonrası yargılanmaya devam eden yedi tutuklu sanıktan altısının Yargıtay kararıyla tahliye edilmesine ilişkin konuşan Başarır “Bu sanıklar ağırlaştırılmış hapis cezası almıştı. Yargıtay şöyle bir hesap yapıyor, bunlar olsa olsa örgüt üyesi. 8 yıl yatmışlar, tahliye edelim. Nasuh Mahruki’nin de yatarı yoktu. IŞİD’in katillerinin yatarını hesaplayan yargı bu ülkenin gençlerinin yatarını hesaplayamıyor. Ahmet Özer niye tutuklu? IŞİD’li caniler dışarda Osman Kavala, Can Atalay cezaevinde” tepkisini gösterdi. Başarır konuşmasını “Kibriniz eleştirilere çeper olmuş. Sokağa çıkmıyorsunuz, ezileni bilmiyorsunuz. Gelin uzatmayın, baharda sandığı getirin. Yeni bir cumhurbaşkanı, bakanlar bu ülkeyi refaha çıkarsın” çağrısıyla bitirdi.

''VATANDAŞ SİZİ SİLKELEMEYİ BEKLİYOR''

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da şu değerlendirmeleri yaptı:

“Artık 22 yılın sonunda AKP’nin mazeret üreten bir muhalefet partisi gibi konuşan bir parti olamayacağı çok açıktır. Kimse bize 15 Temmuz’dan şikayet etmesin. Yaratan sizsiniz. Kimse bize 17-25 demesin. Önce rüşvetçilerin hesabını verin. Memleketi dünyada ilk on ekonomiye sokacaktınız, en sefil ilk yedi ülkeye soktunuz. Benim bu 20 dakikalık konuşmam boyunca bu ülke 75 milyon TL faiz ödüyor. Uzlaşma komisyonunda yandaşların 7.5 milyar lira faizini sildiniz. Bugüne kadar hangi vatandaşın borcunu uzlaşmada sildiniz? 3.4 trilyon dolar gelir elde ettiniz. Bunun 472 milyar doları yatırıma çevirdiniz. 414 belediyeyi aldık. Seçim yakın, vatandaş sizi 2024’ten daha fazla silkelemek için bekliyor.”