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Butlan CHP’si kongre takvimini Eylül’de ilan edecek… MYK toplantısı sonrası açıklama: 5 ile atama, 3 ile yetki…

Butlan CHP’si kongre takvimini Eylül’de ilan edecek… MYK toplantısı sonrası açıklama: 5 ile atama, 3 ile yetki…

12.08.2026 18:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Butlan CHP’si kongre takvimini Eylül’de ilan edecek… MYK toplantısı sonrası açıklama: 5 ile atama, 3 ile yetki…

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 8 il ve İstanbul’un 14 ilçesinde başkan atamalarının tamamlandığını duyurdu. Sarı, kongre takviminin Eylül ayı başında açıklanacağını söyledi.
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Mutlak butlan kararıyla partinin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK’sı sona erdi. MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, butlan yönetiminin yeni kararlarını kamuoyu ile paylaştı. 

Buna göre; CHP’de Bolu, Gümüşhane, Hatay, Sakarya, Tokat için atama yapıldı. 3 ile de yetki verildi. Bundan sonra MYK olmadan o 3 ile başkan atanabilecek. 8 il ataması da yapılarak süreç tamamlandı.

İstanbul’da da 14 ilçeye ilçe başkanı ataması tamamlandı.

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Müslim Sarı, “İl başkanları toplantımız artık sürecin bitmesiyle, kuvvetle muhtemel önümüzdeki  hafta gerçekleştirilecektir” dedi.

Sarı ayrıca, örgütlenmenin tamamlandığını belirterek, “Eylül ayı başında kongreler takvimini ilan ediyor olacağız” diye konuştu.

İlgili Konular: #CHP #Atama #mutlak butlan

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