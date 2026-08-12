Butlan CHP’si kongre takvimini Eylül’de ilan edecek… MYK toplantısı sonrası açıklama: 5 ile atama, 3 ile yetki…

Mutlak butlan kararıyla partinin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK’sı sona erdi. MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, butlan yönetiminin yeni kararlarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre; CHP’de Bolu, Gümüşhane, Hatay, Sakarya, Tokat için atama yapıldı. 3 ile de yetki verildi. Bundan sonra MYK olmadan o 3 ile başkan atanabilecek. 8 il ataması da yapılarak süreç tamamlandı.

İstanbul’da da 14 ilçeye ilçe başkanı ataması tamamlandı.

Müslim Sarı, “İl başkanları toplantımız artık sürecin bitmesiyle, kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta gerçekleştirilecektir” dedi.

Sarı ayrıca, örgütlenmenin tamamlandığını belirterek, “Eylül ayı başında kongreler takvimini ilan ediyor olacağız” diye konuştu.