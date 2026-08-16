Butlan CHP'sinde 'Kılıçdaroğlu' krizi: 'Partinin kapısına kilit vurulabilir'

Mutlak butlan kararıyla CHP’ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağı tartışılıyor.

Bir CHP’li milletvekili, Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde bazı vekillerin YENİ Parti’ye geçebileceğini, bazılarının ise bağımsız kalabileceğini öne sürdü.

‘10-15 MİLLETVEKİLİ YENİ PARTİ’YE KATILABİLİR’

Nefes'ten Mahir Bağış’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden milletvekillerine yeniden genel başkanlık konusunda kesin bir karar vermediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun, "Öyle bir derdim yok benim. O gün, günü geldiğinde aramızda konuşuruz. Kararınıza saygı duyarım" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olması halinde CHP’den yaklaşık 10-15 milletvekilinin ayrılabileceği iddiası ise parti kulislerinde dikkat çekiyor. Bu isimlerin bir bölümünün YENİ Parti’ye katılabileceği, bazı vekillerin ise bağımsız kalmayı tercih edebileceği belirtiliyor.

‘20’NİN ALTINA DÜŞEBİLİR’

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde yaşanabilecek milletvekili hareketliliğinin partinin Meclis grubunu etkileyebileceği konuşuluyor.

Bir CHP milletvekili, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda bazı milletvekillerinin YENİ Parti’ye geçebileceğini belirterek, bağımsız kalmayı düşünen isimlerin de hesaba katılması halinde CHP’nin vekil sayısının 20’nin altına düşebileceğini savundu.

“PARTİNİN KAPISININ TAMAMEN KAPANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan bir milletvekili ise kritik bir değerlendirmede bulundu.

Milletvekili, "Şu an partinin kapısına kilit vurulmak üzere. Kemal Bey’in yeniden genel başkan olması durumunda partinin kapısının tamamen kapanacağını düşünüyoruz. Böyle bir durumda 100 yıllık Atatürk’ün partisi artık ortada kalmayabilir, bu da Türkiye açısından korkunç bir durum olur. O yüzden Kemal beyin aday olmaması ve yeni isimlerin önünü açması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aynı milletvekili, Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması ve yeni isimlerin önünün açılması gerektiğini savunarak, aksi durumda CHP’nin geleceği açısından ciddi bir tablo ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

YENİ PARTİ’DEN DEĞERLENDİRME

Öte yandan YENİ Parti cephesinde ise CHP’den kopuşların yaşanacağı beklentisi var. YENİ Partili kaynaklar, süreç içerisinde bazı milletvekillerinin partiye katılacağını ve şu anda ikilemde olduğu belirtilen isimlerin de zamanla CHP’den ayrılabileceğini ifade ediyor.

YENİ Partili kurmaylar, muhalefetin ana gövdesinin artık YENİ Parti olduğunu savunarak, CHP’de kararını netleştiremeyen bazı milletvekillerinin ilerleyen dönemde partiye katılacağını öne sürüyor.