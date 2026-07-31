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Butlan CHP'sinde yeni MYK toplantısı: Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke için disiplin iddiası

Butlan CHP'sinde yeni MYK toplantısı: Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke için disiplin iddiası

31.07.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Butlan CHP'sinde yeni MYK toplantısı: Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke için disiplin iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki butlan yönetiminin bugünkü MYK toplantısında, Özgür Özel’e yakın oldukları öne sürülen Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi için disiplin süreci işletilebileceği öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin 'mutlak butlan' kararı ile genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak.

Toplantının gündeminde il örgütlerindeki değişiklikler, CHP'de kalan Özgür Özel'e yakın isimler ve grup başkanlığı seçiminin ardından deklarasyon yayımlamaya hazırlandığı belirtilen milletvekilleri bulunuyor.

ÇİFTÇİ VE BÖKE'YE DİSİPLİN SÜRECİ

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre, butlan yönetiminden kurmaylar, partide Özel'e yakın oldukları belirtilen Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke için disiplin süreci işletilmesinin gündemine alınacağını belirtti. 

Ayrıca, grup başkanlığı seçiminde yaşananların ardından parti içi muhalefet başlatarak deklarasyon yayımlamaya hazırlanan bazı milletvekilleriyle ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

55 İL BAŞKANININ YERİNE ATAMA BEKLENİYOR

Toplantıda ayrıca, şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıda örgütlere son şeklini vermesi ve boş il başkanlıklarına atama yapması bekleniyor. CHP kurmayları, temmuz sonunda yapmayı planladıkları il başkanları toplantısının ağustos ayının ilk haftasında olabileceğini belirtti.

 

 

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #Selin Sayek Böke #Gül Çiftçi

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