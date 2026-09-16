Butlan CHP'sinden 'arınma' manzaraları: Şantajdan hapis yatan, Erdoğan'a oy veren isim bölge sorumlusu yapıldı

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla sonuçlanan 38. Olağan Kurultay davasının başlamasına neden olan isimler arasında gösterilen eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, butlan yönetimi tarafından CHP Spor Kurulu Başkanlığı bünyesinde Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP Spor Kurulu Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu olarak atandı. Çakır, söz konusu görevlendirmeyi, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizi nerede görmek isterse orada oluruz..." ifadeleri ile duyurdu.

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ve Spor Kurulu Başkanı Savaş Yıldırım'ın imzası ile yapılan atama yazısında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin spor politikaları doğrultusunda; spor dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturulması, spor camiasının farklı paydaşlarıyla etkin iş birliklerinin geliştirilmesi ve spor alanındaki çalışmaların daha ileri bir noktaya taşınması amacıyla yürütülecek faaliyetlerde görev almak üzere, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu atanmanız uygun görülmüştür. Üstlenmiş olduğunuz bu önemli görevin; spor dünyası ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine, ülkemizin spor politikalarının daha kapsayıcı, çağdaş ve toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir anlayışla ele alınmasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Görevinizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleri, ilkeleri ve spor politikaları çerçevesinde; liyakat, sorumluluk, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla yürüteceğiniz inancıyla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder; çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

'KURULTAY' DAVASININ KİLİT İSİMLERİNDEN

Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında sosyal medya hesabından dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın bazı delegelerle para karşılığı anlaşma yaptığı iddiasını ortaya attı. Yeşiltaş, Çakır'ın paylaşımlarının ardından 20 Kasım 2023'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dosya daha sonra yetkisizlik nedeniyle Ankara'ya gönderildi ve "mutlak butlan" kararının çıkacağı CHP 38. Olağan Kurultay davası başlamış oldu.

Soruşturma kapsamında ifade veren Çakır, dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın 38. Kurultay’da para karşılığında delege desteği sağladığını kendisinin görmediğini, başka birinin ifadelerini tekrarladığını söyledi.

ERDOĞAN'A OY VERMİŞTİ

Erkan Çakır, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş ve pusulada mührü Erdoğan'ın üzerine bastığına dair fotoğrafı da sosyal medyada "CHP'nin öz evladı Erkan Çakır oyunu kullandı. Gideceksin Kılıçdaroğlu, partimizi senden alacağız" diyerek paylaşmıştı.

Çakır, daha sonra bu tercihinin açıklamasında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu gösterip "Ekrem İmamoğlu bize 'Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyin ne yapıyorsanız yapın' dedi" savunması yapmıştı

"ARINMA BÖYLE BİR ŞEY OLMASA GEREK"

İzmir'de şantaj suçundan yargılandığı bir davadan aldığı ceza nedeniyle 2025 yılında cezaevine giren Çakır, geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Çakır'la ilgili bu görevlendirme sonrası sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi. Saymaz, Çakır'ın CHP'nin kapısından içeri sokulmaması gereken biri olduğunu belirterek şöyle yazdı:

"Çakır, kurultay davasında asılsız bir ifade vermişti. Hadi, bu neyse. İzmir’de CHP’li belediyede çalışan iki kadını duygusal olarak istismar edip ve dolandırmakla suçlanıyor. Özel hayata dair görüntülerini yayma tehdidiyle şantaj yaptığı kadınlardan biri kanser oldu. İki davadan birinde şantajdan 20 ay ceza alıp tutuklandı. Diğer davada şantaj ve dolandırıcılıktan halen yargılanıyor. Arınma böyle birşey olmasa gerek."

İSTİFA DUYURUSU YAPTI

Çakır, kendisiyle ilgili bu görevlendirmenin tepki çekmesi üzerine istifa ettiğini duyurdu. Çakır, sosyal medya hesabından istifasını şu sözlerle açıkladı:

"CHP’de uzunca yıllar il gençlik kolları başkanlığı ve Genel merkez spor kurulu yöneticiliği görevlerinde bulundum. 38. Olağan kurultay sonrasında genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan haksızlıklardan dolayı kendisinden özür diledim. Süreçte de haksızlıkların ortaya çıkması için mücadele ettim. Bugün şahsıma yapılan bu görevlendirmeden öncelikle onur duydum. Lakin bu süreçte başta CHP kurumsal kimliğine ve genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na zarar vermemek adına görevimden istifa ediyorum, saygılarımla…"