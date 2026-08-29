Butlan CHP'sinden yeni iddia: YENİ Parti, üye verilerini mi götürdü?

Butlan CHP'si kurmayları, mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası partiden ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi hakkında yeni bir iddiada bulundu.

Kurmaylar, YENİ Parti'ye geçen ekibin CHP'nin üye verilerini yanında götürdüğünü öne sürerek; “Partiden ayrılan belediye başkanları, illerde üyeleri arayıp, CHP’den istifa etmeleri ve YENİ Parti'ye üye olmaları için baskı yapıyor. Belediyede çalışan varsa işten atmakla tehdit ediyor" iddasında bulundu.

Mutlak butlan kararı ardından mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ana muhalefet lideri Özgür Özel ve ekibi hakkında yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

YANDAŞ GAZETE GÜNDEME GETİRDİ

Yandaş Türkiye gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya göre; Özel ve ekibinin üye verilerini yanında götürdüğünü öne süren kurmaylar, "Bu kayıtları elinde bulundurmaları YENİ Parti'nin çok kısa sürede yüz binlerce kişiyi sisteme işlemesini kolaylaştırdı. Özellikle 24-26 Ağustos arasındaki yaklaşık 100 bin kişilik artışı başka türlü açıklayamıyoruz" dedi.

Kurmaylar, şu iddiaları öne sürdü:

“Partiden ayrılan belediye başkanları, illerde üyeleri arayıp, CHP’den istifa etmeleri ve Yeni Partiye üye olmaları için baskı yapıyor. Belediyede çalışan varsa işten atmakla tehdit ediyor”