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Butlan CHP'sinden yeni kararlar: Disiplin işlemleri durduruldu

Butlan CHP'sinden yeni kararlar: Disiplin işlemleri durduruldu

18.09.2026 15:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Butlan CHP'sinden yeni kararlar: Disiplin işlemleri durduruldu

Butlan CHP'sinin Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaları, milletvekillerinin YENİ Parti’ye katılması nedeniyle işlemden kaldırdı. Kurul, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ise kesin çıkarma cezası verdi.

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Mutlak butlamn yönetimindeki CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu, daha önce tedbirli olarak disiplin soruşturması başlattığı ve aralarında seçilmiş parti yöneticileri ve eski milletvekillerinin de bulunduğu isimler için yeni bir karar verdi.

Kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla, YENİ Parti'ye geçen ya da geçme iradelerini ortaya koyan ilgili isimlerle ilgili disiplin soruşturması durduruldu.

İlgili karar şöyle:

"Merkez Yönetim Kurulu’nun 10.06.2026, 17.06.2026, 30.06.2026, 10.07.2026, 16.07.2026, 23.06.2026 tarihli toplantılarında; Tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişilerin, her ne kadar tedbir nedeniyle resmî anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da, başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek, haklarındaki disiplin soruşturmalarının Tüzüğün 71/15. maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir."

Butlan CHP’sinde son olarak 49 isim, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişti. Disiplin sürecine dahil edilen isimler arasında, son kurultayda Özgür Özel’in anahtar listesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) seçilen Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Bahattin Bahadır Erdem, Yankı Bağcıoğlu ve Polat Şaroğlu da yer almıştı.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI'NA KESİN ÇIKARMA CEZASI

Öte yandan Yüksek Disiplin Kurulu ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını da karara bağladı. Kurul, Tuncer hakkında CHP Tüzüğü’nün 68/1-b maddesi uyarınca kesin çıkarma cezası verilmesine karar verdi.

 

İlgili Konular: #CHP #mutlak butlan

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