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Butlan CHP'sinin ihraç talebi sonrası Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan istifa kararı

Butlan CHP'sinin ihraç talebi sonrası Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan istifa kararı

1.10.2026 12:28:00
Güncellenme:
DHA
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Butlan CHP'sinin ihraç talebi sonrası Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan istifa kararı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kotan, disipline sevk gerekçesine tepki göstererek, “Akla ve mantığa aykırı gelen gerekçelerle şahsıma yönelik suçlamaları anlamsız buluyor ve bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum” dedi.
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Butlan CHP'sinde belediye başkanlarına yönelik disiplin sürecinin ardından ilk istifa geldi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından parti üyeliğinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP MYK toplantısında Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de aralarında bulunduğu 5 belediye başkanının kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verilmişti.

CHP'DEN 5 BELEDİYE BAŞKANI İÇİN DİSİPLİN KARARI

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, karara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına ‘Genel başkanım’ diyemez. Ahlaki ve etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşlarımızın parti ile yollarını ayırmasıdır. Ahlaki olmayan, bir ayağı içerde, bir ayağı dışarıda durmaktır. Bu sürdürülemez, bunu hiçbir kurum kabul edemez. Bu hafta gelmiş olduğumuz noktada 5 belediye başkanımız ile ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık”

CEM KOTAN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Disipline sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kotan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Disipline sevk gerekçem, Yeni Partimizin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel’e ‘Genel Başkanım’ demem ve kentimizde yapılan kongrelere katılmamdır. Bu anlayışı reddediyor ve suç sayılmasını kabul etmiyorum. Siyasetin etik kuralları vardır. Ben bu etik kurallar dışında hareket etmedim ve etmeyeceğim. Akla ve mantığa aykırı gelen gerekçelerle şahsıma yönelik suçlamaları anlamsız buluyor ve bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Benim sevdam makamlar değil, Konyaaltı’dır. Benim davam ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Benim en büyük sorumluluğum ise bana emanet ettiğiniz bu güzel ilçeye layıkıyla hizmet etmektir."

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