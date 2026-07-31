Butlan CHP'sinin İzmir İl Başkanı AKP'yi aratmadı: 'Ayrılanlar elitler'

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) butlan yönetiminin İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, il binasında düzenlediği basın toplantısında partideki ayrılık sürecini değerlendirdi.

CHP'den ayrılanların kamuoyunda oluşturulduğu gibi kitlesel bir kopuş yaratmadığını savunan Gümrükçü, tabloyu rakamlarla kanıtlamaya çalıştı.

Gümrükçü, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuş ya da ayrılma konusu bir partinin tamamının boşaldığı, herkesin koştur koştur istifa ettiği bir düzeyde değil. İzmir özelinde şu anki kayıp yüzde 15 bandında. Mevcut üye sayımızdan yaklaşık yüzde 15 eksilmiş durumda. 30 ilçe başkanımız ayrıldı. Partiden ayrılmalar yönetici düzeyinde gerçekleşti" dedi.

AYRILANLARA "ELİTLER" DEDİ

Gümrükçü konuşmasının devamında, kamuoyunun AKP'lilerden alışık olduğu ifadelere başvurdu. Ayrılan isimleri "siyasi elitler" olarak tanımlayan Gümrükçü, bu ifadeyi özellikle kullandığını vurgulayarak, "Bir önceki dönemin siyasi elitleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış durumdalar. Bu 'elit' lafının altını özellikle çiziyorum. Seçilmiş sıfatını kullanarak partideki pozisyonlarını sanki tabandan aldıkları güçle belirlenmiş gibi lanse eden bir grup arkadaş ve onların yakın çevreleri ayrılıyor. Gittikleri yerde de eleştirdikleri gibi atanmış olarak görev yapacaklar. Elitler gitmiştir, emekçiler buradadır. Cumhuriyete, Atatürk'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya devam etmektedirler" dedi