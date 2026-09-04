Butlan CHP’sinin yöneticisi Berhan Şimşek’in kadına şiddet anı kamerada: Kılıçdaroğlu buna da ‘arınma’ diyecek mi?

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndürülen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde görev alan Berhan Şimşek’in, 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek’in Şanver’in ayağına tekme attığı, ardından elinden kurtulmaya çalışan kadını zorla evin içine sokmaya çalıştığı görüldü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek’in hayat arkadaşı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddialarının ardından, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Müstakil bir evin bahçesinde kaydedilen görüntülerde Şimşek’in önce Şanver’in ayağına tekme attığı, ardından elinden kurtulmaya çalışan kadını darbederek zorla evin içine soktuğu görüldü.
Özlem Şanver'in Şimşek’in kendisini darp ettiğine ilişkin verdiği polis ifadelerine ulaşılmıştı. Şanver, 2021 yılında Kadıköy’de darp edildiğini beyan etmiş; 2026 yılında Balıkesir Pelitköy Jandarma Karakolu’nda verdiği ifadede ise ev hapsine maruz kaldığını ve ağır tehditler aldığını belirtmişti.