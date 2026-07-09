Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, bu akşamüstü polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan büyük Ekrem İmamoğlu posterini indirdi.
Tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun posterini indiren ekip, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ‘Şimdi arınma zamanı’ afişini astı.
Bunun üzerinde CHP Gençlik Kolları üyeleri gece saatlerinde binaya giderek İmamoğlu'nun afişini tekrar binaya astı.
‘Butlan’ ekibinin afiş hamlesi, CHP Gençlik Kolları’na takıldı!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 9, 2026
Butlan kararıyla CHP’ye atanan Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan büyük Ekrem İmamoğlu posterini indirip Kılıçdaroğlu’nun afişini astı.
CHP Gençlik Kolları üyeleri gece… pic.twitter.com/hsAbnZ23hj