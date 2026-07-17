Butlan'ın Kadın Kolları'ndan 'Sevgi Kılıç' açıklaması: 'Çirkin paylaşımı en güçlü biçimde kınıyoruz'

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK kararıyla atadığı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, önceki dönem CHP PM üyesi Sevgi Kılıç’a yönelik sözleri nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in ekibinde bulunan Özgür Çelik’e tepki gösterdi.

''KİMDEN GELİRSE GELSİN''

Çelik’in ifadelerinin bütün kadınlara yönelik bir saldırı olduğunu belirten Gülsever, "Sevgi Kılıç’ın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyor, bu çirkin paylaşımı en güçlü biçimde kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin, kadınlara yönelik cinsiyetçi dil karşısında susmayacağız, geri adım atmayacağız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, CHP üyesi Özgür Çelik’in önceki dönem CHP PM üyesi Sevgi Kılıç’a yönelik sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik'in kullandığı ifadenin taşıdığı cinsiyetçi imanın tüm kadınlara yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Gülsever, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Parti üyemiz Özgür Çelik’in, önceki dönem Parti Meclisi üyemiz Sevgi Kılıç’ı hedef alan paylaşımı, başta kadın örgütlerimiz olmak üzere, tüm partililerimizi derinden üzmüştür. Kullanılan ifadenin taşıdığı cinsiyetçi ima, yalnızca bir kadın siyasetçiye değil, siyasette eşitlik ve saygınlık mücadelesi veren bütün kadınlara yönelmiş bir saldırıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi; kadınları aşağılayan, cinsiyetçi dili normalleştiren ve siyasi tartışmayı hakarete indirgeyen bir anlayışın yeri değildir. Partimiz, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden, kadın-erkek eşitliğinden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara açtığı çağdaşlık yolundan güç almaktadır.

''ÇİRKİN PAYLAŞIMI KINIYORUZ''

Sevgi Kılıç’ın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyor, bu çirkin paylaşımı en güçlü biçimde kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin, kadınlara yönelik cinsiyetçi dil karşısında susmayacağız, geri adım atmayacağız."