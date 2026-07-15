Butlan yönetimi Bilecik CHP Kadın Kolları Başkanı'nı görevden aldı

Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine getirilen ekip, CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Tuba Gürses’i atadı. Geçtiğimiz günlerde İl Başkanı Ali Özdemir'in görevden alınmasının ardından yerine Kazım Yağmur atanmıştı.

Son olarak CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal da görevden alınırken, yerine Tuba Gürses getirildi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine, Genel Merkezimizin bilgisi ve onayı doğrultusunda Sayın Tuba Gürses görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü, örgütünden, dayanışmasından ve halkıyla kurduğu güçlü bağdan gelmektedir. Kadınlarımızın ve gençlerimizin siyasette daha etkin, daha güçlü ve daha kararlı şekilde yer alması; partimizin geleceğe yürüyüşünde en önemli dayanaklarımızdan biridir.

Kadınlarımızın emeği, gençlerimizin enerjisi ve örgütümüzün kararlılığıyla Bilecik’te Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı, demokratik ve mücadeleci anlayışını daha da büyüteceğiz. Sayın Tuba Gürses’e yeni görevinde başarılar diliyor; kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla partimizin her kademesinde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."