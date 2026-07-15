Butlan yönetimi CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar için toplandı

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yargı kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, CHP’li belediyelere ve parti yöneticilerine yönelik idari ve adli süreçlerin incelenmesi amacıyla kurulan Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, Genel Merkez’de toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, daha önce yapılan çalışmalar değerlendirildi ve kurulun çalışma takvimi oluşturuldu.

TOPLANTIYA KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Toplantıya Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, kurula önem verdiğini vurgulayarak, üyelerden "objektif, hakkaniyetli ve titiz" bir çalışma yürütmelerini istedi.

Genel Merkez kaynakları, toplantıda kurulun yol haritasının şekillenmeye başladığını belirtti. Buna göre kurul üyeleri, davaları kendi uzmanlık alanlarına göre inceleyecek. Hazırlanacak ara raporlar ile nihai raporlar ise Kılıçdaroğlu’na sunulacak.

RAPORLAR PARTİ ARŞİVİNE ALINACAK

Kaynaklar, kurul tarafından hazırlanacak raporların, partinin davalara ilişkin politikalarının oluşturulmasında etkili olacağını, ayrıca CHP arşivinde muhafaza edileceğini ifade etti.

Kurulun çalışmalarını masumiyet karinesi çerçevesinde yürüteceğini belirten kaynaklar, "Hiçbir CHP’linin hakkını yemeden ve yedirmeden çalışma yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.