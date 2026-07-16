Butlan yönetimi görevden aldı: CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'den sert tepki

Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan ekip, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'i görevden aldı.

Görevden alınma haberinin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Deniz, bu kararın kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti. CHP’de kalarak bir mücadele yürütmeyeceklerini belirten Deniz, kurulacak yeni partide yer alacağını söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK VERMEK SUÇSA, BU SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rize'deki seçim başarılarını hatırlatan Saltuk Deniz, partinin yereldeki başarısına rağmen cezalandırıldıklarını savundu. Görevden alınma gerekçelerinin arkasında siyasi duruşlarının olduğunu belirten Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye kazandık. Üç belediye kazandık, bir vekillik kazandık. Niye yani? Özgür Özel'i savunmak, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek suç mu? Bunlar suçsa biz bunları işlemeye devam edeceğiz yani. Bizlerin görevden alınması bunu engellemez."

"SARAYIN BUTLANCILARINI VE TALİMATLA HAREKET EDENLERİ TANIMIYORUZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da, son sözü Sarayın değil halkın söyleyeceğini vurgulayarak, Saltuk Deniz'in yanında olduklarını söyledi.

Çervatoğlu, "Sarayın butlancılarını ve talimatla hareket edenleri tanımıyoruz. Biz gücünü halktan alanların yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanımız Saltuk Deniz’in yanında, halkın iradesinin arkasındayız. Çünkü biz biliyoruz ki son sözü saray değil, halk söyler" dedi.