'Butlan' yönetimi o konuşmadan rahatsız oldu... Özgür Özel'in 'Turpun küçüğü' açıklaması CHP'nin sitesinden kaldırıldı: 'Saray ile butlan işbirliği'

YENİ Parti lideri Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı döneminde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin “Turpun Küçüğü” başlıklı açıklamasının CHP’nin resmi sitesinden kaldırıldığı ortaya çıktı.

Birgün’ün aktardığına göre, kararın ‘özel bir talimatla’ hayata geçirildiği ifade edildi.

CHP’nin resmi internet sitesinde Özgür Özel’in diğer açıklamalarının halen yer aldığı bildirildi. Özel’in gazetelere verdiği röportajların da CHP’nin internet sitesinde yer aldığı anlaşıldı.

ÖZGÜR ÖZEL, KONUŞMANIN KALDIRILAN KISMINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

18 Mart 2026 tarihinde henüz CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı olan Özgür Özel partisinin toplantı salonunda, “Her şeyin başlangıcı” olarak nitelendirdiği ve “Turpun Küçüğü” olarak adlandırdığı basın açıklamasında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığıyla ilgili iddialarını gündeme getirmişti.

Özel açıklamasında, Gürlek’in geliriyle uyumlu olmayan çok sayıda taşınmazı bulunduğunu söylemişti. Açıklamada öte yandan, “Yargı içinde belirli kişilerin siyasi süreçlerde rol oynadığı ve bu süreçlerden güç veya avantaj elde ettiği” de Özel’in iddiaları arasında yer almıştı.

Bakan Gürlek ise “Turpun Küçüğü” basın toplantısında dile getirilen iddiaların tamamını reddetmiş ve iddiaların herhangi bir delile dayanmadığını ve “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonu” söyleyerek Gürlek, Özel hakkında dava açacağını belirtmişti.

CHP’ye mutlak butlan kararıyla atanan yönetim söz konusu konuşmanın ilgili kısmını partinin resmi sitesinden kaldırdı.

“SARAYLA BUTLAN İŞBİRLİĞİ”

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yaşanan gelişmeler hakkında şunları söyledi:

“Bizim butlanla hiçbir işimiz olmaz ama görülüyor ki onlar, Saray kararı ile o koltuğa oturanlar kendilerine meşruiyet alanı yaratacak bir işbirliği arıyorlar. Sayın Özgür Özel’in diğer açıklamaları sitede duruyor. Yalnızca Sayın Gürlek’le ilgili haber kaldırılmış. Sarayla butlan işbirliği, yani butlanın Cumhur İttifakı’na eklemlenme çabasının bir ürünüdür bu.”