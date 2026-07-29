Butlan yönetimindeki CHP'de 'kriz' büyüyor: 'Kimileri bu partiyi özel mülkü gibi görüyor'

Özgür Özel liderliğindeki 91 vekilin CHP'den istifası ve YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'de yeni bir kriz ortaya çıktı.

CHP TBMM Grubu'nun kapalı toplantısında CHP Grup Başkanlığı koltuğu için seçim yapılmış ve Gürsel Erol oyların çoğunu almıştı. Ancak üçüncü turda seçimden çekilmesiyle Faik Öztrak, CHP'nin Grup Başkanı seçilmişti.

GÜRSEL EROL: ‘PARTİ İÇİ SİYASETTE TEKELLEŞME YAŞANDIĞI HERKESİN MALUMUDUR’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçimlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki göstermiş ve şunları yazmıştı:

"Bugün yapılan TBMM CHP Grup Başkanlığı seçiminde bana destek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Ancak bugün bir gerçeği açıkça ifade etmek zorundayım.

Cumhuriyet Halk Partisi; biat edenlerin değil, fikir üretenlerin, itiraz edebilenlerin ve halk adına konuşabilenlerin partisidir. Ne yazık ki son dönemlerde parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan, 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi; demokrasiyi içselleştirdiği ve sosyal demokrat anlayışa sahip olduğu için parti içi seçimlerin milletvekillerinin özgür iradesiyle şekillenmesini esas kabul etmiştir. Hiçbir Genel Başkan’ın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü CHP’nin en büyük gücü; özgür iradesi, çoğulcu yapısı ve demokratik geleneğidir.

CHP’nin köklü kültürü; tek sese değil, ortak akla dayanır. Hiç kimse, hiçbir makam ve hiçbir yapı partinin kurumsal kimliğinin üzerinde değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeniden iktidar yürüyüşü; biat kültürüyle değil, cesaretle konuşan, emek veren ve örgütün iradesine sahip çıkan kadrolarla mümkün olacaktır.

Mücadelemiz; kişiler için değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokratik gelenekleri, kurumsal hafızası ve Türkiye’nin geleceği içindir."

ALİ ÖZTUNÇ: CHP KİMSENİN ÖZEL MALI DEĞİLDİR

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında Ali Öztunç ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Buna göre, Öztunç açıklamasında "Amacımız partiyi kurultaya götürmek. En kısa zamanda kurultay istiyoruz. Bu kurultay CHP'nin yeniden ayağa kalkma kurultayı olacak" dedi.

"CHP kimsenin özel malı değildir" tepkisini gösteren Öztunç, "Biz CHP'nin kapısına kilit vurulmasın diye partide kaldık. Ama kimileri bu partiyi özel mülkü gibi görüyor. Bundan sonra parti içinde muhalefet olduğunu görecekler" ifadelerini kullandı.