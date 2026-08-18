Butlan yönetiminden Menderes Belediye seçimiyle ilgili açıklama: 'Talihsiz bir yol kazası'

CHP’nin butlan yönetiminde medya ve halkla ilişkilerden sorumlu olan Deniz Demir, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İzmir Menderes Belediyesi seçimlerinde CHP-YENİ Parti arasında yaşanan gerilimi ve belediyenin AKP’ye geçmesini değerlendiren Demir, yaşananlar için “Talihsiz, üzücü bir olay” yorumunu yaptı.

Seçimlerde yaşananlarla ilgili belediye meclisi üyeleri hakkında disiplin işlemi yapılacağını belirten Demir “Küçük bir yol kazası olduğunu düşünüyorum. Kim bu olayın yaşanmasına sebep olduysa, disiplin kurulu olarak partimiz cezasını verecektir” dedi.

‘SEÇİM KAYBETMEYE ALIŞIN’ SÖZLERİ

CHP İzmir İl Başkanlığı’na atanan Utku Gümrükçü’nün seçim sonrası yaptığı açıklamadaki “Seçim kaybetmeye alışın” sözleri sorulan Demir “Orada İzmir’in YENİ Parti il başkanlığını yapan arkadaşın tavırlarından dolayı böyle bir cümle kullanmış. Kendisi hiçbir şekilde diyaloğa açık olmayan, sıkıntılı söylemlerle partimizi hedef alan arkadaşa ‘Bu tavırla, kibirle devam edersen kaybetmeye alışırsın’ demek istedi. Genel anlamda söylenmiş bir şey değil. İki il başkanı arası bir meselenin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

‘AMACIMIZ KAVGA ÇIKARTMAK DEĞİL’

Bundan sonraki süreçte başka belediyelerde de benzer gerilimlerin yaşanması ihtimalini değerlendiren Demir “Bu bizim için bir yol kazası oldu. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz. Sonuçta iki taraf da CHP kimliğiyle seçimlere girmiş, CHP sayesinde seçilmiş. Herkesin bu sorumluluğu taşıması lazım. Bizim amacımız kavga çıkartmak değil. Bizim hiçbir yönetimiz YENİ Parti’yi hedef alan söylemlerde bulunmuyor. Genel başkanımız da çok üzüldü. İki tarafın diyalog zeminine gelmeyip iki aday çıkarması, bu sonucun oluşmasına neden oldu. Genel başkanımız da talimat verdi, bu olaya kim neden olduysa haklarında disiplin işlemi başlatılacak. Affımız yok” diye konuştu.

Demir, iki parti arasında yerel anlamda böyle sıkıntıların yaşanmaması için uzlaşı olabileceğini de belirterek “İki taraf anlaşmadığı sürece böyle şeyler yaşanır. İl ilçe başkanlıklarında görüşme olursa sıkıntılar çözülür” dedi.

‘BÖYLE DEVLET ADAMLARI KOLAY YETİŞMİYOR’

CHP’deki kurultay süreçleri hakkında bilgi veren Demir, eylül ayında takvimi başlatmak istediklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Demir, “Genel başkanımız bu soruya cevabını verdi. O cevaptan sonra herhangi bir değerlendirme yanlış olur. Tabii ki delegeler aday gösterir. Genel başkanımızın en büyük amacı partiyi kaostan çıkarıp güvenli limana götürmektir. Ben şahsen aday olmasını isterim. Çünkü yaptığı çalışmalar, özellikle helalleşme noktasında gösterdiği adımlar yüzde 48 gibi bir oya ulaştı. Yerel seçimdeki başarı, helalleşmenin, attığı adımların sonucu. Bizim için genel başkanımız çok kıymetlidir. ‘Aday olacağım’ ya da ‘Olmayacağım’ diye bir açıklaması yok. ‘Ben hiç aday olmadım, aday olursam delegeler gösterir’ dedi. Buradan ne demek istediği anlaşılıyor. Şahsi fikrim, aday olmasını isterim. Böyle devlet adamları kolay yetişmiyor. Aday olması noktasında desteğim açık” yanıtını verdi.