Butlancı Berhan Şimşek’in darbettiği kadının ifadesi ortaya çıktı: ‘Boğazımı sıktı, tokat attı, beni eve hapsetti’

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Genel Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek hakkında, 10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver’in başvurusu üzerine psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Halk TV Şimşek'in, Özlem Şanver'e yönelik fiziksel şiddet uyguladığı, psikolojik baskı kurduğu iddialarına ilişkin ifade ve tutanaklara ulaştı.

"YÜZÜME TOKAT ATTI"

Özlem Şanver, Kadıköy’de gerçekleşen olaya ilişkin 22 Ekim 2021 tarihli polis ifadesinde, Berhan Şimşek ile yaşadığı şiddet anını şu sözlerle aktardı:

"Tartışma sırasında kendisi bana hitaben 'O...' diyerek hakaret etti, oğlumu kast ederek onun 'P..' olduğunu söyledi ve bana hitaben 'Senin hayatını bitiririm, yaşayamayacak hale gelirsin, işini elinden alırım' diyerek beni tehdit etti. Benim yüzüme, çeneme doğru tokat attı, çeneme eliyle hızlıca vurdu, kollarımı sıkıca tutup sıktı, beni itti, kollarımdan tutup beni sıkıştırdı ve beni savurdu. Beni yerde bulunan cam kırığına doğru ittiği için ayak orta parmağım kesildi, parmağım kanadı."

"KONUTUMUN İÇERİSİNDE DARP ETTİ"

Şanver, 26 Mayıs 2026 tarihinde Balıkesir Pelitköy Jandarma Karakolu’nda verdiği ifadede ise ev hapsine maruz kaldığını ve ağır tehditler aldığını belirtti. Tutanaklara geçen ifadesinde Şanver, yaşananları şu kelimelerle anlattı:

"Beni zorla konutun içine soktu ve beni konutumun içerisinde darp etti. Kendisine beni bırakmasını ve evden çıkmak istediğimi iletmeme rağmen beni darp etmek için eve hapsetti ve bana bağırarak 'Senin oğlun p.., sen de o...' dedi. 'Senin oğlunu işten attırırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir daha çalışamaz, senin o burslu okuyan yeğeninin bursunu iptal ederim' diyerek tehditler savurdu."

"SİYASİ NÜFUSUNU KULLANDI"

Olayın idari boyutuna ve siyasi nüfuz iddiasına da değinen Şanver, Şimşek’in yetkilerini kötüye kullandığını savunarak şunları kaydetti:

"Berhan Şimşek isimli şahıs eski milletvekili sıfatını ve yereldeki siyasi nüfusunu kullanarak, yerel idari kurumları şahsıma karşı planlı bir baskı aracı olarak yönlendirmiştir. Berhan Şimşek, İstanbul İlinde bulunduğu ve müracaat etmesi imkansız olduğu halde Burhaniye Nüfus Müdürlüğüne uzaktan bir kurgu ile müdahale ettirmiş ve yasal yerleşim yeri kaydımı sistemden sildirmiştir. Sistemde evsiz bırakılmam sebebi ile zorunlu noter işlemlerini yürütebilmek adına geçici olarak Sancaktepe'deki annemin adresine yasal kayıt yaptırabilmek mecburiyetinde kaldım."

"O EVDEN ÇIKSIN, YOKSA ONU HAPSE ATTIRIRIM"

Dosyaya giren bir diğer resmi belgede ise Şimşek'in, Şanver'in kaldığı evin suyunu kestirdiği belgelendi. 26 Mayıs 2026 tarihli jandarma tutanağında, Balıkesir Burhaniye'deki konutta yapılan incelemede su vanasına mühür vurulduğu ve suyun kesik olduğu resmi olarak tespit edildi. Ayrıca 1 Haziran 2026 tarihli jandarma ifadesinde Şanver, evine döndüğünde panjur anahtarının verilmediğini, izinsiz tadilat yapıldığını ve Şimşek'in avukatı ile ortak tanıdıkları aracılığıyla "O evden çıksın, yoksa onu hapse attırırım" şeklinde tehdit edilmeye devam ettiğini beyan etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI UZATILDI

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 29 Haziran 2026 tarihinde Özlem Şanver lehine verilen koruma kararlarını 2 ay süreyle uzattı. Kararla birlikte Berhan Şimşek'in Şanver'e yaklaşması, iletişim araçlarıyla rahatsız etmesi ve hakaret içeren davranışlarda bulunması yasaklandı. Şanver'in, tedbir kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı zorlama hapsi talebi ilk aşamada reddedilmiş olsa da, İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi 1 Temmuz 2026'da bu kararı kaldırarak dosyanın yeniden değerlendirilmesine hükmetti.