Bütün gözlerin çevrildiği kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da başladı.

DHA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:39
Bütün gözlerin çevrildiği kabine toplantısı başladı
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Gözlerin çevrildiği yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da başladı.

EMEKLİ ZAMMI BEKLENİYOR

Bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emeklilere verilecek ücret zammına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.  



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