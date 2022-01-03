Bütün gözlerin çevrildiği kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da başladı.
Gözlerin çevrildiği yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da başladı.
EMEKLİ ZAMMI BEKLENİYOR
Bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emeklilere verilecek ücret zammına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
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